Serie B, Cittadella-Palermo: le 5 curiosità da non perdere della 29°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Cittadella-Palermo, valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie BKT:

? La prossima sarà la 10ª sfida tra Cittadella e Palermo in Serie B: i veneti hanno conquistato soltanto una vittoria contro i rosanero (3-0, il 20 novembre 2017), a fronte di quattro sconfitte; quattro pareggi chiudono il parziale. Il Cittadella vanta una percentuale di vittorie dell’11% contro il Palermo in Serie B; tra le squadre affrontate almeno nove volte, soltanto contro il Sassuolo registra un valore più basso (10%) nel torneo.

? Il Cittadella occupa il 14? posto nel tabellone con un bottino di 34 punti, frutto di otto vittorie e 10 pareggi (10P); se però venisse considerata la classifica da inizio 2023, i granata salirebbero in quinta posizione con 15 punti: meno soltanto di Genoa (17), Bari (19), Südtirol (21) e Frosinone (22). Dopo tre vittorie consecutive, il Palermo non ha conquistato la posta piena in campionato per cinque match, pareggiando gli ultimi quattro (1P); i rosanero non chiudono in equilibrio più incontri di fila in Serie B da dicembre 1985-marzo 1986, quando inanellarono un filotto di ben 11 segni ‘X’.

? Il Palermo è l’unica squadra di questo campionato ad avere segnato il 100% dei gol con giocatori di nazionalità italiana: 30/30.

? Giovanni Crociata è il giocatore con il saldo positivo più alto tra gol segnati ed Expected goals in questo campionato: +4.81, dato dalla differenza tra le sei reti realizzate a fronte delle 1.19 che il centrocampista del Cittadella avrebbe dovuto segnare in base alla qualità dei tiri effettuati.

? Francesco Di Mariano ha firmato il suo primo gol in Serie B proprio contro il Cittadella, il 17 settembre 2016, con il Novara. Il rosanero, a segno nell’ultimo turno di campionato contro il Pisa, dopo un digiuno di 18 partite, non va a bersaglio per due match di fila nel torneo cadetto da ottobre 2021 con il Lecce (tre in quel caso, una di queste contro i granata, con rete e assist al Tombolato).