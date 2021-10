Serie B, Cittadella-Parma: seconda sconfitta di fila per i granata

Panchina salva per Maresa, notte fonda a Cittadella. Il Parma torna alla vittoria dopo quasi due mesi, regolando con un secco due a zero il Cittadella di mister Gorini, nella decima giornata del campionato di Serie B BKT. Veneti fermi a 13 punti, Parma che aggancia i granata e si prova ad inserire nella bagarre. Tra secondo e quindicesimo posto ci sono appena 6 punti di distanza. Equilibrio.

La cronaca

Mazzocco scalda subito i guanti a Buffon, su invito di Branca. L'ex numero 1 bianconero si allunga e blocca in due tempi. È un primo tempo di marca Cittadella. Al 12'. ecco il primo rigore di serata per il Cittadella. Mazzocco viene atterrato in area di rigore. Dagli 11 metri si presenta Antenucci, ma Buffon respinge sul prodotto del vivaio romanista. Sul tap in, Beretta è poco reattivo e non inquadra la porta sparando alto. Gol mancato, gol subito. La dura del legge del gol è implacabile anche questa sera al Tombolato. Punizione dalla destra, Vazquez si dimostra un calciatore ancora di categoria subperiore e con una spizzata beffarda colpisce il palo e si infila in porta. Siamo al 22'. Di spizzata in spizzata è Adorni ad avere l'idea giusta per regalare a Beretta il gol del pareggio, ma in scivolata l'ex Milan non trova la porta. Si va al riposo con un Parma cinico e un Cittadella sciupone.

Nella ripresa si riparte contratti, fino al minuto 58. Cross di Delprato, Benedyczak con il destro non lascia scampo a Kastrati. La posizione del polacco è dubbia, ma dopo alcuni minuti di attesa e check del VAR il gol viene convalidato. Il Parma è avanti di due gol e si rilassa. Al 69' è il turno di Okwonkwo, ma il nigeriano la spara a lato. Passano due minuti ed ecco il tentativo in mezza rovesciata acrobatica di Antonucci, ma Buffon pare senza problemi. Qualche minuto ed ecco il secondo penalty di serata. Questa volta dal dischetto va Baldini e al 32' insacca il gol dell'1-2. Il Citta preme, ma non trova il varco giusto. Cassandro ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è ampiamente a lato. In pieno recupero, ultimo sussulto. Branca con il sinistro al 93' fa gridare al gol, ma è solo la parte superiore della traversa.

Prossimo appuntamento domenica contro la Reggina al Granillo. Una trasferta verità per gli uomini di Gorini, chiamati a fare bottino pieno in uno dei campi più caldi della serie cadetta.

Ecco il tabellino completo del match:

CITTADELLA – PARMA 1 – 2

Marcatori: 22′ pt Vazquez, 13′ st Benedyczak, 32′ st Baldini (rig.)

CITTADELLA: Kastrati; Cassandro, Frare (39′ st Perticone), Adorni (C), Donnarumma; Mazzocco (33′ st D’Urso), Danzi (17′ st Vita), Branca; Antonucci (39′ st Tavernelli); Beretta (17′ st Baldini), Okwonkwo. A DISPOSIZIONE: Maniero, Benedetti, Cuppone, Mattioli, Ciriello, Icardi, Mastrantonio. Allenatore: Edoardo Gorini

PARMA: Buffon (C); Danilo, Osorio, Cobbaut, DelPrato; Juric, Benedyczak (25′ st Mihaila), Vazquez (47′ st Sohm); Coulibaly (41′ st Busi), Brunetta, Tutino (41′ st Inglese). A DISPOSIZIONE: Turk, Colombi, Balogh, Iacoponi, Busi, Traore, Bonny, Correia. Allenatore: Enzo Maresca

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila)



Ammoniti: Kastrati, Frare, Branca, Cassandro, D’Urso

Espulsi: nessuno.

Angoli: 3 – 2

Recupero: 1′ e 7’

Spettatori: 3.126