Sprofondo Cittadella. Il Parma vince, playout ad un passo

Ora la paura è tanta. Niente da fare per il Cittadella nel lunedì di Pasquetta contro un Parma pragmatico ed essenziale. Salgono a 6 le gare senza vittorie per gli uomini di Gorini, a 3 di fila quelle senza gol, con appena 3 punti raccolti sui 18 disponibili. Numeri terrificanti per i granata, parzialmente giustificati, almeno contro i ducali, dall'episodio chiave al 14', quando Baroni non concede un rigore sacrosanto ad Antonucci. Il fischietto fiorentino, già poco convinto di assegnarlo all'inizio, è salvato dal VAR, che segnala un fallo ad inizio azione di Del Fabro su Vazquez. Proteste veementi locali, ma dopo quell'episodio, luce spenta. Il gol subito da Camara e un'incapacità cronica di reagire allo svantaggio sono lo specchio del pomeriggio del Tombolato.

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE. Gorini mette in pista un Cittadella a trazione anteriore con Vita e Crociata mezzali, Antonucci sulla trequarti. La sorpresa è Embalo dal 1', al pari del duo difensivo Del Fabro-Pavan, con Perticone in panchina dopo l'influenza settimanale. Pecchia risponde con Camara tra le linee e la conferma di Benedyczak largo a sinistra. È un buon Cittadella in avvio, con Antonucci al 13' bravo ad addomesticare un pallone difficile e servire Embalo che lascia sul posto Osorio e crossa dalla destra per lo stacco di Giraudo. Decisivo l'intervento di Cobbaut, che respinge con un contrasto aereo.

BARONI, CHE GESTIONE! Al 14' primo spartiacque della gara. Estevez stende Antonucci in area di rigore, ma Baroni non concede il rigore. Il fischietto fiorentino viene richiamato dalla Sala VAR diretta da Maggioni e inizia un consulto di ben quattro minuti. Il risultato finale? Baroni decide di non concedere il rigore per un precedente fallo di Dal Fabro su Vazquez ad inizio azione. Gorini furibondo, squadra confusa e al 21' in contropiede arriva il vantaggio del Parma. Terzo errore da matita rossa di Del Fabro a metà campo, Camara si invola centralmente, scambia dal limite con Vazquez e appena dentro l'area di rigore fredda con un piatto destro Kastrati in uscita. Terza rete stagionale per il classe 2002.

ONE CAMARA SHOW. Dopo il vantaggio il Parma prende sicurezza e l'autore del vantaggio sfiora il gol in almeno tre occasioni. Al 24' colpisce il palo, mentre al 32' e 41' manca la precisione. L'ivoriano è la vera chiave di volta di Pecchia. Abile nell'inserirsi tra le linee, utilissimo in fase di pressing su Branca e Crociata. Un vero multiuso che farebbe tanto comodo anche a Gorini.

ECCO AMBROSINO. Fuori Embalo, non tra i peggiori del primo tempo, dentro Ambrosino per aggiungere verve in avanti. Il giocatore napoletano si trova a meraviglia con Antonucci e al 57' quest'ultimo serve un bijoux per Maistrello, ma il centravanti colpisce di testa beffando l'uscita di Chichizola ma la sfera termina di poco al lato della porta. I cambi spostano poco il baricentro della gara, con il Parma ad avere le occasioni migliori con Bonny e Vazquez. Per i granata gli unici squilli da segnalare sono una girata di Magrassi al 76' e di Pavan all'88'. Troppo poco per vincere.

Questo il tabellino della partita:

CITTADELLA-PARMA 0-1

Primo Tempo 0-1

Marcatori Camara (P) al 21’ p.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati; Salvi 6 (dal 39’ Carriero s.v.), Del Fabro 4, Pavan 6, Giraudo 6; Vita 6, Branca 5,5 (dal 23’ s.t Mastrantonio 6), Crociata 5,5 (dal 32’ s.t. Danzi s.v.); Antonucci 6; Embalo 6 (dal 1’s.t. Ambrosino 6), Maistrello 5 (dal 32’ s.t. Magrassi s.v.)

PANCHINA Maniero, Manfrin, Perticone, Felicioli, Donnarumma, Mattioli, Lores Varela

ALLENATORE Gorini 5,5

PARMA (4-2-3-1)

Chichizola 6; Del Prato 6, Osorio 5,5, Cobbaut 6,5, Coulibaly 6; Estevez 5,5 (dal 39’ s.t. Sohm s.v.), Juric 6,5; Zanimacchia 6 (dal 21’ Man 5,5), Camara 7 (dal 13’ s.t. Bonny 6), Benedyczak 6 (dal 21’ Hainaut 5,5); Vazquez 7 (dal 39’ s.t. Inglese s.v.)

PANCHINA Corvi, Santurro, Balogh, Circati, Ansaldi, Mihaila, Charpentier

ALLENATORE Pecchia 6,5

ARBITRO Baroni di Firenze 5,5

ASSISTENTI DI LINEA Alassio 6 - Di Gioia 6

AMMONITI Estevez (P), Ambrosino (C), Pavan (C), Bonny (P) per gioco scorretto, Salvi (C) per comportamento non regolamentare, il tecnico Gorini (C) per proteste

NOTE paganti 2613, incasso di 21.768 euro; abbonati 1520, quota di 6.352 euro. Tiri in porta 1-3. Tiri fuori 9-7. In fuorigioco 4-1. Angoli 2-2. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 6’