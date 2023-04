Serie B, Cittadella-Parma: le 5 curiosità da non perdere della 32°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Cittadella-Parma, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie BKT:

? Il Parma è sempre rimasto imbattuto contro il Cittadella in Serie B, alternando una vittoria a un pareggio nei sette precedenti in Serie B (4V, 3N), inoltre solo una volta non ha segnato contro i veneti nel torneo (0-0 il 13 aprile 2018). Il Cittadella è la formazione che il Parma ha incontrato più volte senza mai perdere in Serie B (4V, 3N), dall’altro lato i ducali sono la squadra contro cui i veneti hanno giocato più partite senza mai ottenere un successo nel torneo.

? Nelle ultime cinque partite di campionato il Cittadella ha alternato un pareggio a una sconfitta (3N, 2P) e non arriva a sei gare di fila senza successi in Serie B da aprile 2022 (sette in quel caso). Da inizio ottobre il Cittadella ha mancato l’appuntamento con il gol in otto delle sue 12 partite casalinghe di Serie B, almeno due volte in più di qualsiasi altra squadra nel periodo, mentre il Parma non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila nelle ultime 25 partite di Serie B (successo contro il Palermo nella più recente); l’ultima squadra con una serie più lunga di gare senza ripetizioni dello stesso risultato è stata la Sambenedettese nel 1978 (26).

? Il Parma ha perso nell’ultima trasferta di Serie B e in questo campionato quando ha perso una gara fuori casa, ha poi subito una sconfitta anche nella successiva (contro Südtirol e Palermo tra ottobre e novembre, contro Bari e Cosenza a gennaio).

? Da una parte il Cittadella è la squadra che ha segnato meno gol di testa in questo campionato (uno), dall’altra nessuna ne ha subiti meno del Parma (tre, come Genoa e Ternana). Nessuna squadra ha segnato più gol da fuori area rispetto al Parma in questo campionato (otto, come il Frosinone).

? La pima doppietta di Roberto Inglese in Serie B è stata il 15 novembre 2014 proprio contro il Cittadella, con la maglia del Carpi. Il Cittadella è l’unica squadra contro cui Adrian Benedyczak è riuscito a segnare due reti in Serie B; per il giocatore del Parma un gol al Tardini a novembre e uno al Tombolato nell’ottobre 2021.

(Dati con l'aiuto Opta Facts Serie B)