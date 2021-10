Serie B, Cittadella-Parma: i convocati di mister Gorini

Tutta la rosa a disposizione di mister Gorini, meno Tounkara e Pavan per la sfida di domani alle ore 20.30 al Tombolato tra Cittadella e Parma gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie B BKT. Torna in lista Mattioli e recupera rispetto la settimana scorsa Ciriello. Occhio ai diffidati in casa granata: Adorni e Cassandro in diffida in vista della gara contro la Reggina di domenica al Granillo.

Di seguiti tutti i convocati

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Adorni, Benedetti, Cassandro, Mattioli, Donnarumma, Frare, Perticone, Ciriello

Centrocampisti: Branca, D'Urso, Danzi, Mastrantonio, Mazzocco, Vita, Icardi

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Berretta, Cuppone, Okwonkwo, Tavernelli,

Per quanto riguarda la probabile formazione, per Gorini turn over in vista. In porta Kastrati, mentre in difesa oramai battezzato il quartetto che dà maggiori garanzie con Cassandro, Perticone, Adorni e Benedetti, anche se quest'ultimo è insidiato da Donnarumm. In mezzo al campo ecco Danzi, supportato da Vita e Branca ai suoi lati. A danzare tra le linee ecco Antonucci, mentre in avanti sicuro della maglia da titolare Okwonkwo, con Baldini.