Serie B, Cittadella-Parma: i numeri della sfida

La sfide tra Cittadella e Parma, in Veneto, sono 2: 1 vittoria ducale nel 2017/2018 per 2-1, nel segno di Calaiò, e un pareggio per 2 a 2 nel 2008/2009 sempre in B.

Rigori agli antipodi: il Cittadella è ancora senza rigori ed espulsioni subite. Nel primo caso condividono il record con Cremonese, Lecce e Brescia. Nel caso dei "no red card" gli uomini di Gorini condividono questo record sempre con il Brescia e poi con Pisa, Spal, Como e Frosinone.

Il Parma, invece, è una delle 3 squadre senza rigori fischiati a favore, come Monza e Crotone.

Bocca asciutta da 216’ per i veneti: ultimo gol marchiato Okwonkwo nel match vinto 1-0 a Frosinone lo scorso 2 ottobre (54'). Da allora si contano i minuti residui allo “Stirpe” e le intere gare contro Spal (0-0 in casa) ed a Monza (0-1).

Non sono gli unici primati del Cittadella dopo 9 giornate. I granata sono la squadra che va in rete con meno giocatori (appena 4), una delle due che ha finora sempre segnati i propri gol solo con titolari, mai con subentranti (come il Perugia) e che migliora nelle riprese i propri risultati rispetto al 45’, +6 il saldo attivo granata (come l’Ascoli).

Approccio orribile alle partite per Buffon e compagni: già 3 i gol subito nei primi 15' di gara, proprio come Monza, Alessandria, Ascoli e Pordenone.

In compenso occhio alle individualità ducali. Franco Vazquez è croce e delizia per gli emiliani, con le sue due espulsioni in 9 giornate, ma anche con i 4 punti che ha regalato alla compagine gialloblu. Occhio al digiuno di vittorie del Parma. Non vince dal 12 settembre, 4-0 in casa al Pordenone. Maresca è sempre più nella graticola.