Serie B, Cittadella-Parma: i precedenti tra le due squadre al Tombolato

Di tabù in tabù. Dopo il Braglia, un'altra maledizione da sfatare per la squadra di Gorini: l'imbattibilità al Tombolato del Parma. I tre precedenti ducali in terra padovana recitano due vittorie, entrambe per 2 a 1, ed un pareggio. Proprio quest'ultimo risultato rievoca dolci ricordi per il Parma, che grazie al 2-2 al Tombolato del 16 maggio 2009, riconquista matematicamente la serie A grazie all'autogol di Pesoli e il gol di Reginaldo, rimontati nella ripresa dalla doppietta di Meggiorini. Otto anni dopo, il 12 novembre 2017, il Parma espugna il Tombolato con un spettacolare 2 a 1, con la doppietta di Calaiò a rendere vano il momentaneo pareggio di Manuel Iori su rigore. Infine si arriva al 28 ottobre 2021. Vazquez e Benedyczak colpiscono i granata con una rete per tempo. Baldini accorcia, ma non basta.

Ecco il tabellino dell'ultimo Cittadella-Parma:

CITTADELLA – PARMA 1 – 2

Marcatori: 22′ pt Vazquez, 13′ st Benedyczak, 32′ st Baldini (rig.)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Frare (39′ st Perticone), Adorni, Donnarumma; Mazzocco (33′ st D’Urso), Danzi (17′ st Vita), Branca; Antonucci (39′ st Tavernelli); Beretta (17′ st Baldini), Okwonkwo. A DISPOSIZIONE: Maniero, Benedetti, Cuppone, Mattioli, Ciriello, Icardi, Mastrantonio. Allenatore: Edoardo Gorini

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Danilo, Osorio, Cobbaut, Del Prato; Juric, Coulibaly (41′ st Busi); Brunetta, Vazquez (47′ st Sohm), Tutino (41′ st Inglese); Benedyczak (25′ st Mihaila). A DISPOSIZIONE: Turk, Colombi, Balogh, Iacoponi, Busi, Traore, Bonny, Correia. Allenatore: Enzo Maresca

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila)

Ammoniti: Kastrati, Frare, Branca, Cassandro, D’Urso

Espulsi: nessuno.

Angoli: 3 – 2

Recupero: 1′ e 7’

Spettatori: 3.126