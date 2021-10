Serie B, gli impegni del Cittadella da sosta a sosta

Cinque partite molto impegnative in ventidue giorni, tra il 17 ottobre e il 7 novembre, per i granata di mister Gorini. Avversarie dall'8° alla 12° saranno Spal, Monza, Parma, Reggina e l'attuale capolista Pisa

Dopo i due giorni di riposo, oggi ritorno ai campi di allenamento per il Cittadella. Ci sarà modo di recuperare gli infortunati, anche perché dopo la sosta, c'è subito un bel tour de force di gare per gli uomini di Gorini. In particolare il trittico dall'8° alla 10° giornata con in rapida successione Spal, Monza e Parma darà molte risposte sulle ambizioni dei granata. Insidiosa la gara del Granillo contro la Reggina, mentre prima della sosta di metà novembre, ecco la capolista Pisa con bomber Lucca osservato speciale.

Ecco di seguito tutte le gare e gli orari del Cittadella:

8ª giornata CITTADELLA – SPAL domenica 17 ottobre ore 20.30

9ª giornata MONZA – CITTADELLA sabato 23 ottobre ore 14.00

10ª giornata CITTADELLA – PARMA giovedì 28 ottobre ore 20.30

11ª giornata REGGINA – CITTADELLA lunedì 1 novembre ore 15.00

12ª giornata CITTADELLA – PISA domenica 7 novembre ore 20.30