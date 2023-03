Il Perugia confeziona un "bacio" avvelenato al Cittadella

Brutta giornata per il Cittadella. I due minuti che sconvolgono il Tombolato, regalano al Perugia tre punti fondamentali per la rincorsa salvezza. Cattive notizie per la squadra di Gorini. Le affermazioni in trasferta di Venezia e Cosenza, sui campi di Ascoli e Frosinone, riaprono i giochi in zona salvezza, con i granata ora +2 sui plyaout e +6 dalla retrocessione diretta.

COME PREVISTO. Nessuna novità per Gorini - squalificato - che ripropone dal 1', dopo la squalifica, Salvi e Pavan. Castori schiera un 11 iniziale con un'altezza media di 185,4 cm nell'11 iniziale. Se non è una dichiarazioni di intenti, poco ci manca.

La gara è molto dura e fisica, con gli ospiti preoccupati a coprire gli spazi e cercare idee in verticale per il rapido Matos. Recuperato Crociata, il Cittadella prova a tenere di più il pallone rispetto le gare precedenti, con alterne fortune. Nei primi 45' i cartellini fioccano, 5. Niente di strano, vista la posta in palio. Al 7' Mastrantonio smarca Carriero davanti a Gori. L'ex Avellino sciupa malamente. È la migliore occasione del primo tempo, insieme all'uscita bassa di Kastrati su Lisi al 42'. Pochino per i 2062 presenti al Tombolato, inclusi i 162 provenienti da Perugia.

I DUE MINUTI DI CASTORI. Si riparte con gli stessi 22, ma la gara cambia in due minuti di completo black out locale. A sbloccare il match in favore del Perugia ci pensa il solito ex, Samuel Di Carmine, al 51'. La sua girata rasoterra sul primo palo, dopo un'azione verticale iniziata da Luperini e rifinita da Matos sulla destra. Primo gol nel 2023 per la punta di Castori, il terzo stagionale. Trascorrono 90 secondi e arriva il raddoppio umbro. Il corner teso di Lisi dalla destra trova la capocciata di Casasola, al sesto centro del suo campionato, il terzo nelle ultime tre giornate.

REAZIONE CITTA. Maistrello prova la girata al volo di sinistra, Gori si esalta e respinge, mentre il fendente di Carriero dal limite colpisce solo l'esterno della rete. I cambi granata apportano poco nell'economia del gioco, tranne Asencio. Il centravanti spagnolo con due colpi di testa prova a rendere il pomeriggio meno amaro per i suoi, ma Gori è sempre presente e puntuale.

Il tabellino della sfida del Tombolato:

CITTADELLA-PERUGIA 0-2

Primo Tempo 0-0

Marcatori Di Carmine (P) al 6' s.t., Casasola (P) all'8' s.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 5,5; Salvi 5,5, Perticone 5, Frare 5,5, Giraudo 6; Carriero 5 (dal 19’ s.t. Asencio 6), Pavan 5,5 (dal 42’ s.t. Lores Varela s.v.), Mastrantonio 6 (dal 19’ s.t. Felicioli 6); Crociata 5; Maistrello 5 (dal 42’ s.t. Ambrosino s.v.), Antonucci 5,5 (dal 29’ s.t. Embalo 6)

PANCHINA Maniero, Del Fabro, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Danzi

ALLENATORE Musso 5,5

PERUGIA (3-4-1-2)

Gori 6; Sgarbi 7, Angella 6,5, Struna 6,5; Casasola 6,5, Capezzi 6, Santoro 6 (dal 33’ s.t. Bartolomei s.v.), Lisi 6,5 (dal 19’ s.t. Paz 6); Luparini 6,5 (dal 33’ s.t. Iannoni s.v.); Matos 6,5 (dal 19’ s.t. Di Serio 6), Di Carmine 7 (dal 42’ s.t. Ekong s.v.)

PANCHINA Furlan, Abibi, Cancellieri, Vulikic, Baldi, Vulic, Kouan

ALLENATORE Castori 6,5



ARBITRO Gualtieri di Asti 5,5

ASSISTENTI DI LINEA Schirru 6 – Cortese 6

ESPULSIONI

AMMONITI Lisi (P), Frare (C), Luperini (P), Salvi (C), Bartolomei (P), Capezzi (P) per gioco scorretto, Casasola (P) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 1.024, incasso di 7.089 euro; abbonati 1520, quota di 6.352 euro. Tiri in porta 4-5. Tiri fuori 9-3. In fuorigioco 2-1. Angoli 5-3. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 5’