Serie B, Cittadella-Perugia: le decisioni del giudice sportivo

Sono dieci gli squalificati dopo il trentaduesimo turno della Serie B BKT. Mister Gorini non dovrà rinunciare a nessun giocatore per squalifica, mentre avrà in diffida Kastrati, Perticone, Cassandro, Pavan e Benedetti. Due squalificati in casa Perugia, Gabriele Angella e Simone Santoro.

Gli squalificati tutti per un turno sono: Crescenzi, Bianchetti, Fagioli (Cremonese), Ba (Alessandria), Del Prato (Parma), Montalto (Reggina), Cotali e Gatti (Frosinone).