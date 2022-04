Serie B, Cittadella-Perugia: mister Gorini (conferenza stampa): "Dobbiamo mettere rabbia domani in campo"

Queste le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini, in conferenza stampa, alla vigilia della gara interna contro il Perugia di domani alle ore 19:00, valida per la 33°giornata di campionato:

"Okwonkwo non ci sono novità. Stasera proveremo a capire se arriva qualcuno. Sono dispiaciuti i ragazzi, ma l’importante è che siano arrabbiati per metterla in campo domani con il Perugia. Adesso serve la capacità per vincere domani sera. Ultima chiamata? Sicuramente i punti diminuiscono per recuperare il gap. Finché c’è la matematica noi proveremo a vincere le partite. Domani è una gara importante per dare una risposta dopo il match con la Ternana. Tatticamente che gara mi aspetto? Il Perugia è molto aggressivo, gioca in stile Atalanta. Ti fanno giocare male e fanno più punti in trasferta rispetto che in casa. Sarà un avversario difficile. Bisogna rispettarlo e cercare di interpretare bene la gara qui. All’andata fu una battaglia. Si gioca molto sulle seconde palle e dovremo cercare di farci trovare pronti. Ho cercato di fare più lo psicologo in questi giorni. È sempre la testa quella che fa la differenza. C’è qualche acciacco, come nel caso di Benedetti. I convocati li farò domani mattina, così avrò una notte di tempo per vedere se recupera. In avanti Tavernelli è sempre entrato. Oltre al gol sta attraversando un buon momento di forma. Sicuramente viste le partite ravvicinate, ci sarà da fare qualche cambio, mettere in campo chi sta meglio. Ci ho pensato a qualche svolta tattica, ma tempo non c’è per farlo. Magari a gara in corso è possibile, si può fare. D’Urso me lo aspetto titolare, esattamente come De Luca. Devono fare anche loro considerazioni su chi mettere in campo. Quello che temo è la qualità in attacco del Perugia. Hanno uomini di qualità, veramente di spessore, che stanno facendo bene."