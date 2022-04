Serie B, Cittadella-Perugia: mister Gorini (conferenza stampa) "Con questo spirito bisogna crederci fino alla fine"

Le dichiarazioni di Edoardo Gorini, mister del Cittadella, nel post gara contro il Perugia, gara valevole per la 33°giornata di campionato Serie B:

"C'è un po' di recriminazione, perché creare così tante palle gol contro la migliore difesa del campionato non è così semplice. Non posso dire nulla ai ragazzi, lo spirito è stato encomiabile. Credo sia stata una delle migliori prestazioni del girone di ritorno e con questo spirito bisogna crederci fino alla fine. Nel calcio funziona a periodi, momenti. Prima di oggi non stavamo affrontando una bel momento a livello di testa, più che altro. La risposta di oggi è importante. Vorresti sempre giocare gare simili, ma poi c'è l'avversario e ci sono tante componenti che non ti fanno giocare come vorresti. La prestazione di oggi mi ha soddisfatto pienamente. L'unica pecca di oggi è non aver segnato. Dico sempre che l'importante è creare palle gol e c'è da dire che arrivavamo da un periodo in cui non ne costruivamo tante. Avrei preferito vincere la partita, lo sanno anche i ragazzi. L'importante è mantenere questo spirito. Mancano ancora cinque partite e l'atteggiamento è quello che dobbiamo mantenere. Sicuramente per l'ottavo posto ci siamo. Sono contento dello spirito messo in campo, contro una squadra che non è facile da affrontare. Siamo mancati in fase finalizzativa, avremo meritato la vittoria. Fino a un mese fa potevo ritenermi soddisfatto della stagione, mentre ora penso che dovremo avere più punti. Per la zona playoff, mi dispiacerebbe non entrarci, però ci sono ancora cinque partite e può succedere di tutto. I risultati, se giochiamo come stasera, saranno la conseguenza. È stata una bella partita, chi è venuto allo stadio stasera si è divertito. Credo che sia Cittadella, sia Perugia facciano un bel gioco, basato sul ritmo, l'intensità e la voglia di attaccare. La gara è finita 0 a 0, ma credo che chi ha assistito alla partita si sia divertito. Sessioni di tiri supplementari? Le facciamo già, vuol dire che non sono abbastanza (risata ndr.). Antonucci è uscito contro la Ternana con mal di schiena, oggi ha preso un anti-infiammatorio per venire in panchina. Speriamo abbiamo risolto il problema, domani lo valuteremo. Speriamo di recuperare energie, perché oggi abbiamo speso moltissimo e fra due giorni si rigioca.