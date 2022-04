Serie B, Cittadella-Perugia: i numeri degli uomini di mister Alvini dopo la 32°giornata

Il Perugia ha raccolto solo 7 vittorie e 7 pareggi in trasferta in questa stagione ed ha la migliore difesa del campionato, con il Lecce. Motivo in più per stare in guardia nella giornata odierna contro il Grifone