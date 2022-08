Serie B, Citadella da sballo alla prima, poker anche al Pisa

Cittadella a forza 4. Debutto in campionato con i fiocchi per la squadra granata che fa un bello sgambetto al grande ex della sfida Rolando Maran e vince per 4 a 3 ai danni del Pisa. Una notte da incorniciare per capitan Perticone e compagni, che ancora una volta dimostrano una grande confidenza con il gol, anche se con qualche cosa da rivedere in fase difensiva, con due reti prese negli ultimi minuti frutto di un rilassamento da non ripetere in futuro.

LA CRONACA

Una sola novità in casa Cittadella rispetto a Lecce, con il recuperato Baldini per Lores Varela. Assetto leggero in avanti per il Pisa, con Masucci falso 9 supportato ai lati da Mastinu e Sibilli. Nel cuore della difesa c'è De Vitis, in attesa dell'inserimento di Calabresi. Subito squillo di Vita al 2' su azione di calcio d'angolo. La volée in alleggerimento del centrocampista è fuori a lato di poco. La squadra di Gorini approccia bene la gara e al 10' su cross di Cassandro Asensio fa esclamare il pubblico per un tentativo tanto spettacolare quanto efficace. Sulla carambola il pallone arriva a Branca, prontamente chiuso dalla difesa del Pisa. In mezzo al campo è tonnara vero, con tanti scontri ai limiti del regolamento. Gli ospiti non lesinano e solo al 23' si affacciano in avanti con una conclusione velleitaria al volo ampiamente a lato di Tomas Esteves, terzino classe 2002 scuola Porto. Sinistro presagio del vantaggio del Pisa al 27'. Campanile dalla sinistra di Jureskin, sponda area sull'incrocio delle linee di De Vitis e Masucci in semirovesciata batte Kastrati. Gol spettacolare che scioglie gli uomini di Maran. Al 30' Sibilli con una conclusione a giro fa venire più di un brivido a Kastrati, mentre due minuti dopo Baldini conclude a rete dal limite senza forza per la facile parata di Nicolas. Il Citta resta attaccato alla gara e al 38' trova il pareggio su schema da calcio d'angolo battuto da Branca, con il velo perfetto di Danzi e la battuta di prima di rasoterra con il destro di Baldini. Masucci ci prende gusto e gira ancora al volo dal limite, questa volta Kastrati è sulla traiettoria. Danzi in chiusura di frazione tenta dalla distanza la conclusione, ma il pallone si perde alle stelle.

Nessun cambio ad inizio ripresa, ma subito tante emozioni. Var protagonista, che aiuta Zufferli in entrambi i rigori fischiati a favore del Cittadella. Prima a un tocco di mano in area di rigore di Masucci in mischia, Baldini dal dischetto si fa ipnotizzare da Nicolas, ma sul pallone vagante Cassandro viene steso in maniera irruenta da Marin. Quest'ultimo anticipa il terzino granata, ma sullo slancio abbatte quest'ultimo. Ancora una volta Serra richiama Zufferli e ancora una volta l'arbitro di Udine accorda il penalty. Questa volta Baldini spiazza Nicolas al 57'. Il Citta è on fire. Kastrati salva sulla capocciata di De Vitis al 58' e tre minuti dopo Antonucci fugge sulla fascia destra con un gioco di prestigio e appena entrato in area di rigore crossa per l'accorrente Asensio, ma il tocco di Hermannsson spiazza Nicolas per il 3 a 1. C'è gloria ancora per Kastrati in questa serata di festa, con un grande intervento su un tiro a giro dalla destra di Mastinu e al 66' Asensio va a segno ancora su rigore, questa volta senza aiuto VAR, dopo un tocco di braccio - gomito destro - di Jureskin. Nei minuti restanti c'è ancora tanto da annotare. Kastrati respinge in angolo un fendente di Morutan. Sugli sviluppi del corner susseguente, ecco la rete della speranza firmata da Sibilli di testa, tra i migliori in campo. Finita? Nemmeno per sogno. Al 98' la capocciata di Canestrelli riporta in vita il Pisa, ma è troppo tardi. Il Citta conquista i primi 3 punti di questa stagione al termine di una partita zemaniana e piena di emozioni.

Questo il tabellino della gara:

Cittadella-Pisa 4-3 (27' Masuccci, 38' Baldini, 57' rig. Baldini, 61' aut. Hermannsson, 66' rig. Asensio, 90' Sibilli, 98' Canestrelli)

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati 6,5; Cassandro 6, Perticone 6, Frare 6, Donnarumma 6; Vita 5,5 (71' Carriero 6), Danzi 7 (76' Pavan sv), Branca 6 (71' Mastrantonio 6); Antonucci 7,5 (83' Tounkara sv); Baldini 7,5 (76' Lores Varela sv), Asencio 7. A disposizione: Maniero, Felicioli, Del Fabro, Visentin, Beretta, Mattioli. Allenatore: E. Gorini.

Pisa (4-3-2-1): Nicolas 6,5; T.Esteves 5 (82' Cohen sv), Hermannsson 5,5, De Vitis 6 (90' Canestrelli 6), Jureskin 6; Touré 6, Marin 5, Ionita 5 (67' Morutan 5,5); Mastinu 6 (82' Piccinini sv), Sibilli 6,5; Masucci 6,5 (67' Cissé 5,5). A disposizione: Dekic, Livieri, Cisco, Bersnjiak, Canestrelli, Morutan, Di Quinzio, Piccinini, Cohen, Cissé, Trdan. Allenatore: R.Maran

Ammoniti: Marin, Carriero

Calci d'angolo: 5-5

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Saccenti-Miniutti

IV Uomo: Rinaldi

VAR: Serra

AVAR: Rossi M.

Recupero: 0'; 6'

Spettatori: 2.905 (Incasso: 21.064,21 €)