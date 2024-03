Verso Cittadella-Pisa: i 5 numeri da sapere sulla 28°giornata

I cinque numeri più interessanti su Cittadella-Pisa gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B:

● 1°Volta: Il Pisa potrebbe vincere per la prima volta, entrambe le gare in un singolo campionato di Serie B contro il Cittadella – più in generale i nerazzurri hanno vinto due delle ultime quattro sfide contro i ganata nella competizione, un successo in più rispetto a tutte le precedenti nove.

● 6: Il Cittadella è imbattuto nei sei precedenti in casa contro il Pisa in Serie B (5V, 1N), vincendo tutte le ultime tre in ordine di tempo con una media di 2.6 gol a partita – tra le squadre attualmente presenti in questo campionato, contro nessun’altra squadra i granata vantano una striscia casalinga di vittorie più lunga di quella contro i toscani (a tre anche l’Ascoli). Tra Serie A e Serie B, solo Lecco e Salernitana (entrambe uno) hanno conquistato meno punti del Cittadella (tre) da inizio 2024; in particolare, dopo il successo nella prima gara dell’anno solare (2 -0 vs Palermo), i veneti hanno incassato sette sconfitte di fila, la più lunga serie di ko per il club nella sua storia nella competizione.

● 3 e 4: Dopo cinque vittorie di fila al Tombolato, il Cittadella ha perso le ultime tre sfide casalinghe di campionato; i granata potrebbero subire quattro sconfitte interne consecutive per la prima volta in Serie B. Il Pisa ha perso quattro delle ultime otto trasferte di Serie B (2V, 2N), solo una sconfitta in meno di quelle subite nelle precedenti 22 trasferte in cadetteria (6V, 11N); inoltre, i toscani hanno subito gol in tutte le ultime otto partite esterne e non fanno peggio in una singola stagione del torneo dal 2019/20 (18).

● 3: Contro nessuna squadra Enrico Baldini ha realizzato più gol che contro il Pisa in Serie B: tre, al pari di quelle rifilate al Como. Proprio in un match con la formazione nerazzurra, l’attaccante del Cittadella ha messo a segno la sua ultima marcatura multipla nel torneo cadetto: doppietta allo stadio Tombolato nell’agosto 2022.

● 2: Simone Canestrelli ha segnato due gol nelle ultime tre presenze in Serie B, gli stessi realizzati nelle precedenti 39 gare giocate nella competizione; in generale, sono tre le sue marcature finora, mai così tante in una stagione del campionato cadetto.