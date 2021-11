Serie B, Cittadella-Pisa: vittoria cruciale per i granata

3 traverse, 3 espulsi, 3 punti per il Cittadella. Così si può riassumere la dodicesima giornata del campionato di Serie B BKT tra Cittadella e Pisa al Tombolato. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Gorini (squalificato questa sera), che risalgono in classifica a quota 19 punti agganciando il gruppone composto da Benevento, Como e Cremonese. Protagonista indiscusso della serata è stato sicuramente l'arbitro Meraviglia con tre espulsioni ai danni dell'ex capolista Pisa.

La Cronaca

Dopo pochi minuti, subito Pisa. All'8 dopo un corner battuto dalla sinistra, il pallone vagante arriva sui piedi di Marin, che colpisce al volo. Kastrati si esalta e neutralizza la conclusione. La gara è equilibrata con tante situazioni potenzialmente interessanti, ma manca sempre l'ultimo passaggio. Okwonkwo spaventa la linea difensiva del Pisa al 29' che offre un super pallone per Antonucci, ma l'ex Roma non lo riesce a gestire al meglio. I toni agonistici della gara si alzano. La traversa di Vita al 34' è la prima grande occasione del Citta del primo tempo. Azione confusa da corner, il pallone spazzato dal Pisa resta in area di rigore e Vita si avventa sulla palla, facendo tremare la traversa. Cinque minuti dopo l'espulsione di Nagy, dopo un intervento al dir poco sconsiderato ai danni Okwonwko lanciato in contropiede. In chiusura di tempo, anche Perticone timbra la traversa con un tiro fortuito rimpallato. Il gol è nell'aria e arriva in avvio di ripresa. Prima la traversa di Mattioli da un tiro cross casuale e poi sul proseguo dell'azione ecco la magia di Antonucci, che tiene basso un pallone difficilissimo e coordinandosi al volo infila il pallone sul secondo palo. Prima rete in campionato per il trequartista granata. Reazione del Pisa subito dopo il vantaggio. Al 51' Kastrati ci mette i pugni su un fendente a mezz'altezza sul primo palo di Mastinu. Poi Meraviglia estrae due cartellini rossi nel giro di nove minuti. Prima Touré, con una gomitata improvvisa a Benedetti nei pressi di centrocampo e poi Lucca salta in maniera scomposta sulla testa di Pavan. Per il direttore di gara, pochi dubbi. Il Cittadella a questo punto controlla il possesso palla e gestisce il match. Al 75' sgasa a sinistra Benedetti che si accentra e prova il tiro sul secondo palo. Palla sul fondo. Baldini cerca di mettere in ghiaccio il risultato all'84', ma Laverbe respinge. L'appuntamento con il gol è solo rimandato. Baldini si accentra dalla sinistra e indovina un missile terra-aria con il destro imparabile per Andrade

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Adorni, Benedetti (77' Donnarumma); Vita (77' Mazzocco), Pavan (88' Mastrantonio), Branca; Antonucci (70' Beretta); Okwonkwo (88' Tavernelli), Baldini. A disposizione: Maniero, Cassandro, Cuppone, Mazzocco, D'Urso, Beretta, Frare, Donnarumma, Ciriello, Tavernelli, Icardi, Mastrantonio, Danzi. Allenatore: Musso (Gorini squalificato)

Pisa (4-3-1-2): Pisa: Andrade; Hermannsson (86' Masucci), Leverbe, Caracciolo, Beruatto (65' Birindelli); Touré, Nagy, Mastinu (78' Sibilli); Marin (86' Piccinini); Lucca, Marsura (65' De Vitis). A disposizione: Dekic, Livieri, Birindelli, Di Quinzio, Gucher, De Vitis, Quaini, Masucci, Sibilli, Cohen, Piccinini. Allenatore: D'Angelo.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Reti: 47' Antonucci, 91' Baldini

Espulsi: 39' Nagy, 59' Touré, 68' Lucca

Ammoniti: Lucca, Beruatto, Benedetti, Baldini

Recupero: 2', 4'