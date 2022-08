Serie B, Cittadella-Pisa: arbitra la gara Zufferli

Debutto in campionato casalingo contro un grande ex come Rolando Maranin per il Cittadella. Sarà il Signor Luca ZUFFERLI della sezione di Udine a dirigere Cittadella-Pisa, gara valevole per la prima giornata di Serie BKT 2022/23 alle ore 20:45 sabato 13 agosto.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Saccenti di Modena, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Miniutti di Magnago. Quarto uomo il Sig. Rinaldi di Bassano Del Grappa, con al V.A.R. Sig. Serra di Torino ed A.V.A.R. Sig. Rossi di Biella.