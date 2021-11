Serie B, Cittadella-Pisa: le parole di mister D'Angelo in conferenza

Come riporta il sito ufficiale del Pisa Calcio, ultima breve rifinitura per il Pisa Sporting Club atteso domani sera dal confronto con il Cittadella al Tombolato per la dodicesima giornata di campionato del campionato Serie B BKT.

Di seguito le parole di mister D'Angelo in conferenza stampa pre match:

“E mi aspetto una battaglia anche domani, perchè ci troveremo di fronte il solito Cittadella di sempre: una squadra forte, molto aggressiva e con calciatori in grado di abbinare alla parte agonistica anche tecnica e qualità. Il Cittadella, lo ha già dimostrato, anche quest’anno lotterà per le posizioni di vertice. Credo che la squadra stia attraversando un buon momento: è vero, ci manca la vittoria, ma abbiamo sempre fatto la prestazione con la sola esclusione della gara col Pordenone dove non siamo riusciti ad esprimerci come volevamo. Domani scenderemo in campo per vincere come facciamo sempre; la squadra sta bene e a parte Berra e Siega avrò tutti a disposizione“.

Al termine della sessione di allenamento è stata diramata la seguente lista dei convocati:

(1) Nicolas Andrade

(3) Maxime Leverbe

(4) Antonio Caracciolo

(6) Hjortur Hermannsson

(8) Marius Marin

(9) Lorenzo Lucca

(11) Yonatan Cohen

(13) Assane Seck



(15) Idrissa Touré

(16) Adam Nagy

(17) Giuseppe Sibilli

(18) Giuseppe Mastinu



(19) Samuele Birindelli

(20) Pietro Beruatto

(21) Alessandro Quaini

(22) Alessandro Livieri



(24) Alessandro Curci

(25) Vladan Dekic

(26) Gaetano Masucci

(27) Robert Gucher



(28) Davide Di Quinzio

(29) Andrea Cisco

(30) Alessandro De Vitis

(36) Gabriele Piccinini

(77) Davide Marsura