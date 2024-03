Cittadella, crisi senza freni! Barbieri infligge l'ottava sconfitta di fila ai granata

Nessuna ripartenza per il Cittadella. Ottava sconfitta di fila, questa volta al Tombolato contro il Pisa. Gara da 0-0 scritto, senza tiri in porta granata e bagnata da un fischio francamente dubbio di Ghersini sulla punizione da cui nasce la rete dell'1-0 toscano a firma Barbieri. Per la serie quando piove inizia anche a grandinare.

Il primo tempo

Gorini propone il solito 4-3-1-2 con i soliti interpreti, mentre Aquilani mescola le carte con un 4-2-3-1 liquido, in grado di trasformarsi in 3-4-2-1 in fase di possesso. Entrambe le squadre hanno paura di perdere e si vede, tanto che le occasioni latitano e il gioco è spezzettato da falli e interruzioni. Le chance migliori sono di marca pisana con Arena al 25' e soprattutto Mlakar al 45', ma lo sloveno da due passi si divora la palla del vantaggio.

Il secondo tempo

Nemmeno nella ripresa aumenta lo spettacolo, anche se al 53' il Citta segna con Pandolfi. Ghersini annulla per un fallo precedente di Pittarello. Tutto scorre sul filo della tensione, con il Pisa a gestire il possesso e il Cittadella a cercare di controllare gli spazi senza affanni. Al 30' Rizza salva sulla linea una conclusione a botta sicura di Piccinini, ma la rete del Pisa è solo rimandata. Punizione "generosa", per non dire inesistente, accordata da Ghersini, Esteves tocca per Barbieri che dai 25 metri scarica un destro secco rasoterra alle spalle di un perfettibile Kastrati.



Questo il tabellino della gara:

CITTADELLA-PISA 0-1

PRIMO TEMPO 0-0



MARCATORI Barbieri al 44’ s.t.



CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 5; Salvi 6, Negro 6 (dal 15’ s.t. Pavan 6; dal 32’ s.t. Angeli s.v.), Frare 6, Rizza 6,5; Amatucci 6, Branca 5,5, Tessiore 5 (dal 1’ s.t. Mastrantonio 5,5); Cassano 5,5 (dal 21’ s.t. Baldini 6); Pittarello 6, Pandolfi 5 (dal 32’ s.t. Magrassi s.v.)

PANCHINA Maniero, Sottini, Giraudo, Carriero, Sanogo, Maistrello

ALLENATORE Gorini 5,5



PISA (4-2-3-1)

Loria 6; Calabresi 6 (dal 1’ s.t. Beruatto 5,5), Caracciolo 6,5, Canestrelli 6, Barbieri 7; Marin 6, Esteves 6; Tramoni 5,5 (dal 21’ s.t. Piccinini 6), Arena 5,5 (dal 38’ s.t. D’Alessandro s.v.), Mlakar 4,5 (dal 1’ s.t. Bonfanti s.v.; dal 14’ s.t. Toure 6,5); Moreo 5,5

PANCHINA Nicolas, Campani, Leverbe, Hermannsson, Sala, Veloso, Masucci

ALLENATORE Aquilani 6,5

ARBITRO Ghersini di Genova 5,5

ASSISTENTI Moro 6 - Cavallina 6



AMMONITI Tessiore (C), Negro (C), Beruatto (P) per gioco scorretto, per comportamento non regolamentare, Esteves (P) per proteste

NOTE paganti 1.634, incasso di euro 13.684; abbonati 1.828, quota di 6.799 euro. Tiri in porta 0-3, Tiri fuori 6-9. In fuorigioco 1-0. Angoli 4-4. Recuperi: p.t. 4’, s.t. 6’