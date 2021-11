Serie B, Cittadella-Pisa: i numeri della sfida

Sono 9 i precedenti ufficiali tra le due squadre In Veneto: 4 i successi del Cittadella (ultimo 2-0 nella serie B 2020/21), un solo pareggio (1-1 nella serie B 2017/18) e 4 affermazioni nerazzurre (ultima un'1-0 nella serie C1 nel lontano 2006/07). Curiosità: il Pisa ha vinto tutte le prime 4 gare trasferte al “Tombolato”, mantenendo la porta inviolata. Dall’ultima affermazione toscana, il trend è cambiato, con 4 vittorie venete ed 1 pareggio. I granata sempre in gol nelle sfide con il Pisa, per 8 marcature complessive.

Mirko Antonucci e Massimo Bertagnoli (Brescia) sono i due giocatori plurisostituiti nella Lega B 2021/22 alla 11° giornata: 9 le uscite prima del tempo per entrambi. Cittadella primatista nella Serie BKT 2021/22 in 4 categorie:

nessun rigore subito come Cremonese e Lecce

squadra che manda in rete meno giocatori, solo 5 dopo il primo gol di Vita contro la Reggina, al pari del Cosenza),

una delle 5 squadre con Ascoli, Perugia, Spal ed Alessandria che segna di meno con subentranti (1 sola rete)

la formazione che nelle riprese recupera il maggior numero di punti rispetto ai risultati ai primi 45’. Saldo attivo di +6.

Cittadella e Pisa non hanno ancora subito espulsioni in questo campionato. Come loro anche Spal, Como, Lecce e Frosinone. 4, le gare senza i 3 punti per il Pisa. 3 pareggi (sempre con il risultato di 1-1) ed 1 sconfitta. L'ultimo successo risale al 2 ottobre pre prima sosta, contro la Reggina all'Arena per 2 a 0. Occhio alle partenze dei toscani, capaci di siglare ben 5 gol nei primi 15', primato per la Lega Serie B. Da 18 gare ufficiali, tra vecchia e nuova stagione, il Pisa va in gol: 34 marcature totali, con una media di quasi 2 ad incontro. Ultima gara a secco, sempre in Veneto, lo scorso aprile contro il Chievo, 2 a 0 a favore dei clivensi.

Primo sfida tra due dei tecnici più promettenti della Serie B, Edoardo Gorini e Luca D’Angelo.

Adorni, Nicolas e Caracciolo sono gli unici sempre presenti di Cittadella e Pisa. In totale, dopo 11 giornate della Serie BKT 2021/22, 990’ disputati al netto dei recuperi, sono 18 i calciatori cadetti rimasti sempre in campo 90’ in ciascuna gara.

Occhio a Gaetano Masucci, primatista dei subentranti nella Serie BKT 2021/22. Dopo 11 giornate è già subentrato 9 volte a partita iniziata.