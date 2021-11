Serie B, Cittadella-Pisa: il programma dei granata verso la sfida prima della sosta

I tre punti di Reggio Calabria, prezioso ossigeno per la classifica del Cittadella, sono già il passato. Da oggi per il il Cittadella inizia la "missione Pisa", con la sfida contro i toscani che chiuderà la 12°giornata del campionato Serie B BKT di domenica 7 novembre alle ore 20:30. Allenamento pomeridiano per gli uomini di Gorini, con lavoro di scarico per i titolari e in campo per chi non ha giocato.

Di seguito il programma della settimana del Cittadella:

Mer 03/11: RIPOSO

Gio 04/11: Allenamento ore 15.00

Ven 05/11: Allenamento ore 15.00

Sab 06/11: Rifinitura ore 15.00

Dom 07/11: Cittadella-Pisa, 12ª giornata Serie BKT, Stadio Tombolato h 20.30