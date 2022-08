Serie B, Cittadella-Pisa: mister Maran "Cittadella, avversario brutto da affrontare"

Trasferta per il rinnovato Pisa di mister Maran in casa del Cittadella. Domani esordio al Tombolato alle ore 20.45 per la finalista degli ultimi playoff promozione. Il tecnico nerazzurro Rolando Maran descrive così, nella consueta conferenza stampa della vigilia, la sfida in terra veneta:

“Siamo consapevoli di doverci giocare la nostra partita col piglio di una squadra che sa quello che vuole e che vuole riscattare la partita di Coppa. Purtroppo siamo sempre un po’ in emergenza perché dovremo rinunciare a Nagy, Beruatto, Calabresi, Rus, Torregrossa e Caracciolo. Però è inutile piangerci addosso, dobbiamo fare il meglio possibile contro un avversario ‘brutto’ da affrontare: il Cittadella è una squadra che ha cambiato pochissimo e parte con dei sincronismi oliati ma questo per noi deve essere uno stimolo in più“