Cittadella, servono i punti per uscire dalla crisi e buttare giù il Pisa dalla corsa playoff

E alla fine, dopo 7 k.o di fila e il successo del Brescia sul Palermo, i granata sono fuori dalle zone nobilissime della classifica e si ritrovano con le spalle al muro: vincere per rientrare in zona playoff. Non sarà semplice contro l'imprevedibile Pisa di Aquilani, 5 punti dietro in classifica e reduce dal pari all'ultimo secondo contro il Modena, ma se la prestazione dei ragazzi di Gorini sarà sulla falsariga di quella di mercoledì con il Venezia, perché non sperare? Rispetto al Penzo servirà maggiore concretezza, questo è sicuro, ma segnali di vita si sono visti anche al cospetto della seconda in classifica e sono l'unica cosa su cui aggrapparsi in questo periodo di crisi. Calcio d'inizio domenica 3 marzo alle ore 16:15 al Tombolato, con il tifo granata molto chiaro fuori dagli spogliatoi del Tombolato nella mattinata di sabato con uno striscione eloquente: "Chi combatte può morire; chi non combatte è già morto: Forza Ragazzi!!!"

La situazione in casa Cittadella

Gorini ritrova in un solo colpo Branca e Pavan, rispettivamente di ritorno da squalifica ed infortunio. Il tecnico veneziano pensa di lanciarli entrambi dal 1' nel solito e collaudato 4-3-1-2, che in corso d'opera si trasforma in 4-3-2-1 con i movimenti di Pittarello. Ancora out Vita, la squadra granata sembra abbastanza fatta, con un turno di riposo in arrivo per Carissoni e Giraudo pronto a prendere il suo posto sulla fascia sinistra. In mezzo prendono quota le chance di maglia dal 1' di Tessiore, in ballottaggio con Carriero, mentre sulla trequarti sembra favorito Cassano su Baldini. In avanti intoccabile la Pi-Pa.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Giraudo; Tessiore, Branca, Amatucci; Cassano; Pittarello, Pandolfi

La situazione in casa Pisa

Assenze e dubbi di formazione lasciano Aquilani a sfogliare la margherita in vista della sfida con i granata. Valoti squalficato e Barberis stagione finita da una parte; Marin rientrante dalla squalifica con Hermannsson e Arena recuperati dall'altra. Insomma, tanta fluidità di uomini per l'ex tecnico della Primavera della Fiorentina, reduce da due sconfitte e un pari nelle ultime 3. L'ultima vittoria è arrivata contro la Sampdoria lo scorso 10 febbraio con un 3-5-2 decisamente camaleontico come abito tattico, ergo non ci sarebbe da stupirsi se Aquilani riproponesse questo schieramento. L'unica certezza è la grande abbondanza di Aquilani in ogni reparto e la possibilità di cambiare sistemi e uomini a gara in corso.

Pisa (3-4-2-1): Loria; Calabresi; Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Marin, Veloso, Esteves; Arena, Touré; Bonfanti

Il resto del turno - 28°giornata

Sabato 2 marzo, ore 14:00

Brescia-Palermo 4-2

SudTirol-Lecco 1-0

Ternana-Parma 1-3



Domenica 3 marzo, ore 16:15

Ascoli-Reggiana

Bari-Spezia

Cittadella-Pisa

Como-Venezia

Cosenza-Catanzaro

Feralpisalò-Sampdoria

Domenica 3 marzo, ore 18.00

Modena-Cremonese

CLASSIFICA: Parma 59*, Venezia 51, Cremonese 50, Como 49, Palermo 46*, Catanzaro 45, Brescia 38*, Modena 36, Cittadella 36, Südtirol 35*, Cosenza 33, Bari 33, Reggiana 32, Pisa 31, Sampdoria 31 (-2), Ternana 29*, Ascoli 27, Spezia 26, Feralpisalò 24, Lecco 21* *una gara in più

Dove guardare Cittadella-Pisa

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Cittadella-Pisa anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.