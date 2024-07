Cittadella, la premiazione di Nicola Pavan come giocatore dell'anno per i tifosi 2023-2024

Magic moment per Nicola Pavan, prossimo a diventare papà, premiato questa mattina a Palazzo Mantegna, sede del municipio di Cittadella, come il “Giocatore Granata dell’Anno – Bragagnolo Argenti” per la stagione 2023-2024 e giunto alla settima edizione.

Il riconoscimento, che gode del patrocinio comunale dell’assessorato allo sport, dell'AS Cittadella, a cura di Pierluigi Basso e Lamberto Tellatin, sorto in sintonia con il marchio “Bragagnolo Argenti” di Laghi di Cittadella e del socio Vittorio Giuriati (Presidente AS San Martino Lupe Basket), nato per premiare il giocatore granata che maggiormente si è distinto durante la stagione appena conclusa su parere dei giornalisti sportivi che hanno seguito le vicende granata durante l’arco di tutta la stagione.

Il sergente difensivo di Gorini succede a Kastrati e si aggiunge ad una lista di premiati decisamente prestigiosa, con nomi del calibro di Branca, Proia, Diaw e Paleari che hanno ricevuto la Targa d'Argento nel recente passato.

Approdato al Tombolato nell'estate del 2019, Pavan, dopo una carriera in mediana, nell'ultima stagione e mezza ha saputo re inventarsi come un eccellente regista difensivo, spesso decisivo in marcatura quanto in fase di rilancio dell'azione, dimostrando di poter giocare a 3 o a 4 senza patire troppi problemi.

Alla soglia delle 150 presenze in granata, Pavan è pronto a cominciare la stagione, come riconosce a margine dell'evento: «Questo premio mi fa piacere. All'inizio di quest'avventura per me era già un orgoglio sapere di poterci stare a questo livello. Arrivare a questo traguardo mi rende ancora più orgoglioso di quanto fatto», riconosce uno dei senatori dello spogliatoio granata, giunta alla sua sesta campagna al Tombolato. «Chi è qui da tanti anni deve fare la guida. Non sento il peso del ruolo, mi viene naturale e senza sforzi. Iniziare a condividere lo spogliatoio con 2004 o 2005 fa un certo effetto (ride ndr.) e mi fa sentire vecchio. È il bello del calcio che ti fa confrontare con tante generazioni. Il sistema tattico? Forse ho più libertà in un sistema a 4, ma sapere interpretare due spartiti tattici ci può dare qualcosa in più in termini di imprevedibilità. Sono sicuro tornerà utile nel corso dell'anno. La B di quest'anno? La conosciamo e le aspettative del pre vengono spesso disattese. Sarà il solito campionato in cui tutti possono vincere o perdere con tutti. Ci sarà da lottare ogni sabato. Abbiamo tenuto la base e sappiamo da dove partiamo. I nuovi avranno tempo per inserirsi e speriamo di iniziare subito bene. In questi giorni abbiamo iniziato a lavorare in pianura, ma entreremo nel vivo della preparazione a Lavarone. Tra meno di un mese divento papà della piccola Emma. Vediamo se tra ritiro e coppa Italia con il Sassuolo nasce il giorno giusto. Il termine massimo è l'8 agosto, siamo molto felici. Speriamo bene! ».