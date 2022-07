Serie B, Cittadella: granata presentati in Piazza Pierobon, annunciato Felicioli

Una serata di festa con sorprese, saluti e la tradizionale presentazione della maglia gara del prossimo campionato di Serie B. Il Cittadella di mister Gorini versione 2022-2023 è stato presentato in piazza Pierobon nella serata di venerdì. Partiamo dalle sorprese, con l'annuncio dell'erede di Amedeo Benedetti sull'out sinistro difensivo: Gianfilippo Felicioli. Ex promessa del Milan e della Nazionale Azzurra, terzino molto offensivo e reduce da una stagione parecchio sfortunata ad Ascoli. Sarà lui a giocarsi la maglia da titolare con Donnarumma.

La serata iniziata intorno alle 21.15 alla presenza di almeno 600 persone, ha visto susseguirsi l'assessore Diego Galli, il vicepresidente Giancarlo Pavin, l'amministratore delegato Mauro Michelini, il tecnico Edoardo Gorini, il direttore generale Stefano Marchetti e il presidente Andrea Gabrielli. «Ci attende un campionato difficilissimo, ma non avremo paura di nessuno. Faremo del nostro meglio, e il nostro meglio vuol dire tanto» ha sottolineato il numero 1 granata, consapevole che la prossima Serie B sarà più simile ad un campionato di A2 con Cagliari, Genoa, Venezia, Palermo, Parma, Bari, Brescia e tantissime altre squadre pronte a darsi battaglia per salire in A.

Oltre alle parole dei protagonisti, c'è stato anche molto altro: l’invito ad abbonarsi (già 800 le tessere staccate sin ad oggi), l’esibizione degli “abiti” di questa stagione, con la divisa ufficiale di rappresentanza “Nine in the Morning”, indossata da Mirko Antonucci, e la maglia da gioco casalinga, prodotta dal nuovo sponsor tecnico Erreà. Spazio alla presentazione dello staff e per finire salgono sul palco i giocatori, i veri protagonisti, partendo di nuovo dalla A di Antonucci e arrivando alla V di Alessio Vita, in rigoroso ordine alfabetico. Il clima è disteso, si ride, i ragazzi si prendono in giro, i tifosi lanciano cori, ma il 5 agosto si inizia a fare sul serio in Coppa Italia a Lecce. Prima però, c'è il ritiro di montagna a Lavarone, a partire da domenica 24 luglio con quattro amichevoli per testare il nuovo Cittadella 2022-2023.