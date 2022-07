Serie B, Cittadella: presidente Gabrielli "Portiamo a casa il prima possibile la salvezza"

Dal raduno del Cittadella, in questi primi giorni all'antistadio Tombolato, le prime dichiarazioni stagionali di Andrea Gabrielli, presidente granata. Queste le parole del numero 1: «Quest'anno ci sono nomi che danno ulteriore valore al campionato, nonostante l’interesse fosse già cresciuto nella scorsa stagione. Parliamo di realtà che conoscono bene la Serie A, avendola frequentata per parecchi anni, anche in tempi recenti. La loro presenza aumenta la voglia di far bene e non dimentichiamo, poi, che quello alle porte sarà l’anno del cinquantesimo anniversario della fondazione della società, ricorrenza che vogliamo onorare. Speriamo che un lotto di partecipanti di questo livello spinga il pubblico a tornare allo stadio, proprio perché vedrà un campionato di tutto rispetto. Peraltro, i dati relativi ai primissimi giorni della campagna abbonamenti, che ha superato le 400 sottoscrizioni, sono positivi, e ci auguriamo che non si verifichino di nuovo problemi di carattere sanitario. Obiettivi? Portiamo a casa il prima possibile la salvezza, tutto il resto si vedrà. Diciamo che ci dispiacerebbe correre rischi, perché stiamo programmando una bella festa di compleanno per giugno. Abbiamo visto retrocedere squadre che erano l’espressione di società e di città importanti, non scordiamolo. A Cittadella si tende a considerare la Serie B come una categoria acquisita, ma non è per niente scontato essere qui. Per questo dobbiamo fare ognuno la nostra parte e, all’impegno della società, va unito quello dei tifosi. Sul mercato dopo le finali perse siamo intervenuti molto, per rispondere al bisogno di rimescolare le carte e ridare entusiasmo alla rosa. L’anno scorso, invece, non abbiamo raggiunto i playoff per poco, pagando le indisponibilità contemporanee dei nostri attaccanti Okwonkwo e Tounkara, ma la possibilità di arrivarci c’era tutta. E proprio per questo ritengo che sarà un vantaggio ripartire da un gruppo consolidato. I due innesti, Asencio ed Embalo, ci rafforzano nel reparto avanzato, qualcos’altro probabilmente succederà. Se non faremo rivoluzioni non è per 'arrendevolezza', al contrario riteniamo che questa rosa abbia le carte in regola per fare bene. Io sono contento. Mercato dei nostri gioielli? Finora non abbiamo ricevuto proposte dirette e francamente mi auguro che non ne arrivino, perché vorrei che la rosa rimanesse questa».