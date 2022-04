Serie B, Cittadella: il programma degli allenamenti degli uomini di Gorini

Due giorni di riposo completi per staccare dalle fatiche della settimana conclusa e oggi per il Cittadella di mister Gorini c'è stato il ritorno al lavoro all'Antistadio del Piercesare Tombolato. Il lunedì di Pasquetta, alle ore 18:00, c'è subito da pensare al campionato, alla 35°giornata. In Veneto arriva l'Alessandria di mister Longo, a caccia di importanti punti salvezza. Ancora lavoro differenziato per Frare, Mazzocco e Benedetti.

Questo il programma della settimana:

MAR 12/04, Ripresa degli allenamenti ore 15:00

MER 13/04, Allenamento ore 15:00

GIO 14/04, Allenamento ore 11:00

VEN 15/04, Allenamento ore 15:00

SAB 16/04, Allenamento ore 15:00

DOM 10/04, Rifinitura ore 10:30

LUN 11/04, Cittadella-Alessandria, ore 18:00 - Stadio Pier Cesare Tombolato 35°turno di campionato Serie BKT