Serie B, Cittadella: il programma degli allenamenti settimanale dei granata

Non c'è tempo di respirare per i ragazzi di mister Gorini e per il suo Cittadella. Ripresa già all'indomani della sconfitta con la Ternana, poi allenamenti serrati per i granata in vista della gara di mercoledì sera alle 19:00 contro il Perugia.

Questo il programma della settimana:

LUN 04/04, Allenamento ore 15:00

MAR 05/04, Rifinitura ore 15:00

MER 06/04, Cittadella-Perugia, ore 19:00, Stadio Tombolato, 33°Giornata

GIO 07/04, Allenamento ore 14:30

VEN 08/04, Allenamento ore 10:30

SAB 09/04, Como-Cittadella, ore 14:00, Stadio Sinigaglia, 34°Giornata

DOM 10/04, Riposo

LUN 11/04, Riposo