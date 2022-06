Serie B, Cittadella: il programma estivo delle amichevoli del ritiro 2022-2023

Poco meno di un mese e si riparte. Il Cittadella di mister Gorini scalpita e tramite i suoi canali ufficiali rende noto il calendario della ripresa del lavoro. Sarà un luglio di fuoco tra Cittadella e Lavarone.

Già a partire da lunedì 11 luglio si parte, con le consuete visite mediche di due giorni presso la Polimedica Fisio&Sport di Cittadella. Da mercoledì 13 a sabato 23 luglio si cominciano a scaldare i motori con sessione singola giornaliera all'Antistadio Tombolato, mentre il 24 luglio Perticone e compagni partiranno per due settimane in altura a Lavarone, con doppia sessione quotidiana alle 9.30 e alle 16.30. Tra la preparazione casalinga e quella trentina, ecco il 22 luglio la presentazione ufficiale della squadra in Piazza Pierobon a Cittadella. Una piacevole consuetudine tutta da godere per gli aficionados granata.

Definito anche il calendario delle amichevoli che si svolgeranno sul campo comunale di Bertoldi di Lavarone. Cinque incontri di preparazione e definizione degli schemi, prima della discesa in occasione della gara di Coppa Italia il 7 agosto (data e avversario ancora da definire).

Di seguito in dettaglio gli appuntamenti, con fischio d’inizio alle ore 17.00:

DOMENICA 24/7 – Cittadella vs Alpre Cimbra (selezione dell’ Altopiano)

MERCOLEDÌ 27/7 – Cittadella vs Bozner (Eccellenza)

SABATO 30/7 – Cittadella vs Trento (Serie C)

DOMENICA 31/7 – Cittadella vs Luparense (Serie D)

MERCOLEDÌ 03/8 – Cittadella vs Virtus Vecomp (Serie C)