Serie B, Cittadella: il programma della squadra in vista del recupero con il Cosenza

Dopo il pareggio nel derby veneto contro il Vicenza, ripresa mattutina per il Cittadella in vista della gara di domenica 30 gennaio 2022, il recupero della 19°giornata del campionato serie B BKT. Lavoro defaticante per chi ha giocato l'intera gara domenica, sessione normale per tutti gli altri giocatori. Domani giornata di stacco per i granata, che riprenderanno gli allenamenti mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 14:30 sempre all'antistadio Tombolato.

Questo il programma della settimana dei ragazzi di mister Gorini:

Martedì 25/01, Riposo

Mercoledì 26/01, Allenamento ore 14.30

Giovedì 27/01, Allenamento ore 14.30

Venerdì 28/01, Allenamento ore 14.30

Sabato 29/01, Rifinitura ore 10.30

Domenica 30/01, CITTADELLA – COSENZA, Recupero 19ª giornata, Stadio Tombolato ore 14.30