Serie B, Cittadella: il programma della settimana verso la Cremonese

Tre pareggi di fila, quattro contando anche quello contro il Brescia di fine 2021, per il Cittadella di mister Gorini, tornato al lavoro questo pomeriggio in vista della gara di sabato 12 febbraio al Tombolato contro la Cremonese, valida per la ventiduesima giornata di campionato Serie BKT. Lavoro atletico e tecnico per gli uomini di mister Gorini. Domani ancora allenamento al pomeriggio, sempre all'antistadio Tombolato di Cittadella. C'è da inserire in fretta i nuovi e studiare soluzioni innovative davanti alla difesa, stante i problemi fisici di Pavan e Danzi. Dopo la gara con i grigiorossi il calendario si farà giunglesco: 6 gare in meno di 20 giorni, 3 turni infrasettimanali consecutivi tutti fuori dalle mure amiche, ergo ci sarà da attingere a piene mani nella rosa granata.

Questo il programma della settimana dei ragazzi di mister Gorini:

Martedì 08/02, Allenamento ore 14.30

Mercoledì 09/02, Allenamento ore 10:30 e 14.30

Giovedì 10/02, Allenamento ore 14.30

Venerdì 11/02, Rifinitura ore 10.30

Sabato 12/02, Cittadella-Cremonese, 22ª giornata, Tombolato ore 14.00

Rispetto a domenica scorsa di riposo per i granata, si torna subito in campo domenica per preparare la gara di Pordenone di martedì 15 febbraio alle ore 18.30 a Lignano.