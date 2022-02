Serie B, Cittadella: il programma settimanale verso la gara di Crotone

Dopo il secondo pareggio consecutivo di questo 2022, contro il Cosenza, lavoro pomeridiano per il Cittadella in vista della trasferta di Crotone sabato 5 febbraio 2022, 21°giornata del campionato serie B BKT. Lavoro atletico e tecnico per gli uomini di mister Gorini. Domani giornata di doppio allenamento al mattino e al pomeriggio sempre all'antistadio Tombolato.

Questo il programma della settimana dei ragazzi di mister Gorini:

Mercoledì 02/02, Allenamento ore 10:30 e 14.30

Giovedì 03/02, Allenamento ore 14.30

Venerdì 04/02, Rifinitura ore 10.30

Sabato 05/02, CROTONE-CITTADELLA, 21ª giornata, Ezio Scida ore 14.00

Domenica 30/01, Riposo