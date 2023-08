Serie B, Cittadella-Reggiana: le 5 curiosità da non perdere della 1°giornata

Cinque curiosità imperdibili di Cittadella-Reggiana, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie BKT 23-24:

? Nell’unica precedente stagione in cui si sono incontrate in Serie B, nel 2020/21, Cittadella e Reggiana hanno ottenuto una vittoria in trasferta a testa: 2-0 per i veneti all’andata e 3-0 per i granata al ritorno.

? Da quando è tornato in Serie B nella stagione 2016/17, il Cittadella ha vinto la gara di esordio stagionale in campionato sei volte su sette (1P), incluse tutte le ultime tre – fa eccezione solo una sconfitta interna per 0-3 vs Spezia nel 2019.

? Nell’unica altra stagione disputata in Serie B negli anni 2000, nel 2020/21, la Reggiana ha pareggiato per 2-2 la gara di esordio stagionale, contro il Pisa, sotto la guida di Massimiliano Alvini.

? Cittadella a due facce. La squadra di Gorini ha effettuato 307 recuperi palla offensivi, ossia entro massimo 40 metri dalla porta avversaria, nella passata stagione regolare, meno solo del Genoa (316) in Serie B, ma al tempo stesso ha realizzato 112 sequenze composte da almeno 10 passaggi di fila su azione nella scorsa regular season, solo il Perugia ne ha registrate di meno (54).

? Nelle ultime cinque stagioni di Serie B, tra regular e post season, solo Massimo Coda (170) ha disputato più gare di Simone Branca tra i giocatori di movimento: 168, tutte con la maglia del Cittadella. Luca Vido (ex Cittadella) ha debuttato in Serie B nella stagione 2016/17: da allora, tra i giocatori che hanno segnato almeno 30 gol nella competizione, il neoacquisto della Reggiana è quello più giovane (32 reti nel periodo per il classe 1997).