Serie B, il Cittadella testa le ambizioni della Reggiana di Nesta

Confermarsi è sempre più difficile, mantenere le tradizioni (vincenti) ancora di più. Lo sa bene mister Gorini, chiamato a dare conferme, dopo il felice esordio stagionale in Coppa Italia del suo Cittadella, e confermare la tradizione vincente delle prime giornate nell'atteso debutto in campionato contro la neopromossa Reggiana di Alessandro Nesta, questa sera alle 20:30 al Tombolato. Da quando il Cittadella è tornato in B, stagione 2016-2017, nell'ouverture stagionale i granata hanno sempre vinto. Unica macchia? Stagione 2019-2020, quando un corsaro Spezia, e l'afa della pianura spazzarono via gli uomini all'epoca di Venturato con un netto 3 a 0.

Il fattore umilità

Subito uno scontro salvezza per due compagini simili nella scelta dell'abito tattico (4-3-1-2), ma differenti nella filosofia di gioco. Verticale, asfissiante e intenso il Citta, più compassato, votato al palleggio e alla gestione della manovra palla al piede la Reggiana, guidata dal leggendario ex difensore di Lazio e Milan. Sia Gorini, sia Nesta, in conferenza stampa hanno battuto parecchio sui concetti di umiltà e piedi per terra, giusto per capire l'importanza dei 3 punti in palio.

I passaggi del turno in Coppa Italia di entrambe le compagini, rispettivamente contro Empoli e Monza, hanno dato entusiasmo, permettendo agli allenatori di preparare al meglio la sfida. A dire il vero in casa Cittadella, qualche problema tra infortuni e sirene di mercato c'è: sono ben 9 gli indisponibili, con particolare focus sulla difesa, priva di Mattioli, Angeli, Sottini e Felicioli. Praticamente una linea difensiva a 4 completa. Discorsi differenti per Nesta, reduce dai successi di Coppa, abbastanza incline a confermare l'11 trionfante contro i brianzoli. Nonostante il grande caldo, con più di 30° previsti al calcio d'inizio, ci saranno 1000 tifosi ospiti a supportare il ritorno in cadetteria degli emiliani.



Le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Kornvig (Carriero), Branca, Amatucci; Vita; Pittarello (Maistrello), Magrassi

Unico dubbio in avanti, con il solito testa tra Pittarello e Maistrello. Intoccabile Magrassi, mentre sulla trequarti dovrebbe essere riproposto Alessio Vita, protetto da Kornvig (insidiato da Carriero), Branca ed Amatucci. In difesa scelte praticamente obbligate, con Pavan e Frare confermati nel cuore della retroguardia, mentre ai lati ecco Carissoni e Giraudo. In porta, ovviamente, Elhan Kastrati.

Reggiana (4-3-1-2)

Bardi; Fiamozzi, Mercandalli, Romagna, Pieragnolo; Bianco, Cigarini, Portanova; Girma; Varela, Lanini

Difficile Nesta si voglia discostare dalle versioni vincenti della Reggiana di Coppa. In avanti la sorpresa dell'ultimo minuto potrebbe essere l'ex di turno, Luca Vido, al posto di Varela, mentre in mezzo osservato speciale Manolo Portanova. Davanti a Bardi, si va verso la conferma del poker difensivo composto da Fiamozzi, Mercandalli, Romagna, Pieragnolo.



Arbitra Daniele Rutella della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti De Meo di Foggia e Bahri di Sassari, con quarto uomo Iacobellis di Pisa. Al Var ci sarà Paterna di Teramo, assistente Var Muto di Torre Annunziata.

Il resto del turno

Venerdì 18 agosto ore 20:30: Bari-Palermo 0-0

Sabato 19 Agosto ore 20:30: Cosenza-Ascoli 3-0, Cremonese-Catanzaro 0-0, Ternana-Sampdoria 1-2 Domenica 20 Agosto 18:30: Südtirol-Spezia

Domenica 20 Agosto 20:30: Cittadella-Reggiana, Parma-Feralpisalò, Venezia-Como

In attesa del verdetto del Consiglio di Stato del 29 agosto restano in sospeso: Pisa-da definire, da definire-Modena,



Classifica: Cosenza 3, Sampdoria 1 (-2), Bari 1, Palermo 1, Cremonese 1, Catanzaro 1, Cittadella 0, Reggiana 0, Parma 0, Feralpisalò 0, Venezia 0, Como 0, Südtirol 0, Spezia 0, Ternana 0, Ascoli 0, Modena 0, Pisa 0, da definire 0, da definire 0

Dove Guardare Cittadella-Reggiana

In tv, streaming, app e web su DAZN e Sky