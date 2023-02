Serie B, Cittadella-Reggina: le 5 curiosità da non perdere della 25°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Cittadella-Reggina, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT:

? La Reggina ha vinto la gara di andata contro il Cittadella (3-0, 17 settembre 2022) e solo nelle prime due sfide in assoluto in Serie B ha vinto entrambe le gare stagionali contro i veneti, nel 2001/02. Cittadella e Reggina hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti in Veneto in Serie B, dopo che nei primi cinque incroci del genere c’erano state due vittorie casalinghe e tre della squadra ospite.

? Il Cittadella ha vinto 3-0 contro l’Ascoli l’ultima gara casalinga e pareggiato 0-0 quella precedente contro il Cagliari: non ottiene tre clean sheet in casa di fila in Serie B da dicembre 2020, con Roberto Venturato. La Reggina ha perso le ultime due trasferte (vs Südtirol e Palermo), dopo quattro vittorie esterne di fila; i calabresi non perdono tre gare fuori casa di fila in Serie B da dicembre 2020, con Domenico Toscano.

? Tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni 2022/23, ci sono cinque squadre che non hanno segnato nemmeno un gol di testa: Cittadella, Monza, Salernitana, Cadice e Dijon.

? Mirko Antonucci ha preso parte a quattro gol (tre reti, un assist) nelle ultime due presenze in Serie B; con otto reti e un assist finora, potrebbe eguagliare il suo record di partecipazioni attive in una stagione nella competizione (10, nello scorso torneo).

? Dopo aver perso il primo confronto col Cittadella in Serie B da allenatore, Filippo Inzaghi ha vinto quattro delle successive cinque sfide (1N); in generale, le sue squadre hanno realizzato 13 gol contro i veneti e solo contro l’Ascoli (18) ne hanno segnati di più nella competizione.

(Dati con l'aiuto Opta Facts Serie B)