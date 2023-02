Serie B, Cittadella-Reggina: i precedenti al Tombolato tra le due squadre

Sono otto i precedenti tra il Cittadella e la Reggina in Veneto. Due successi del Cittadella, tre della Reggina, tre i pareggi. Sette le gare disputate al Tombolato, mentre la prima in assoluto si è giocata all'Euganeo il 17 settembre 2001, con la nette vittoria calabrese per 2 a 0 con reti di Bogdani e Mozart.

Di seguito, ecco gli otto precedenti della sfida in campionato:

1) 2001-2002, Cittadella-Reggina 0-2 - 67' Mozart , 96' Bogdani

2) 2009-2010, Cittadella-Reggina 1-0 - 79' Bellazzini

3) 2010-2011, Cittadella-Reggina 1-2 - 35' Dalla Bona (C), 40' rig., 54' rig. Viola N. (R)

4) 2011-2012, Cittadella-Reggina 3-2 - 5’ rig. Di Roberto (C), 25’ Rizzo (R), 53’ Campagnacci (R), 58’ Maah (C), 85' Di Carmine (C)

5) 2012-2013, Cittadella-Reggina 1-2 - 7’ Di Nardo (C), 74' Gerardi (R), 89' Campagnacci (R)

6) 2013-2014, Cittadella-Reggina 0-0

7) 2020-2021, Cittadella-Reggina 1-1 - 45' Beretta (C), 58' Bianchi (R)

