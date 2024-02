Il Cittadella vuole rialzare il muro, Stefano Negro: «Non fasciamoci la testa, archiviamo in fretta la pratica salvezza»

Arrivato in punta di piedi alle idi di ottobre, Stefano Negro ci ha messo ben poco a conquistare l'ambiente Cittadella a suon di grandi prestazioni. Tra i segreti nemmeno troppo nascosti della marcia di risultati positivi a cavallo tra novembre e gli inizi di gennaio, anche lui - come l'intera squadra - nelle ultime gare sta avendo un periodo di appannamento. Non è un caso che oltre le tre sconfitte, sono arrivati anche 7 gol subiti, uno in più rispetto le 10 gare pre periodo difficile. «Il momento non è facile, è vero . Per uscirne non dobbiamo fasciarci la testa, tenendo quanto di buono fatto nelle ultime partite, correggendo le cose fatte male. Lo stiamo facendo in allenamento, dobbiamo cercare di ripartire e ritrovare la strada lasciata qualche settimana fa».

Anche dopo tre sconfitte, l'asticella delle ambizioni resta sempre la stessa? «Prima archiviamo la pratica salvezza, poi possiamo pensare a qualcosa più in alto».

Dal tuo punto di vista personale sei da pochi mesi a Cittadella, come ti stai trovando qui? «Sono riuscito a stare bene a livello fisico, facendo tutti gli allenamenti e le partite come non mi capitava da qualche anno. Sto trovando più continuità ed ho la fortuna di trovarmi in un ambiente che sa gestire i giocatori al meglio. Per me questa è una manna dal cielo, negli anni scorsi non ho sempre avuta questa fortuna. Spero di portare avanti questa condizione».

Speri di restare a Cittadella a lungo? «Sarebbe davvero bello continuare a fare la Serie B o qualcosa in più con questa maglia. Sarebbe un sogno che si avvera!».

Arrivi da una famiglia in cui si respira calcio, che cosa ti hanno trasmesso tuo zio Andrea Zanchetta (ex Chievo tra le altre) e tuo nonno Lino (morto nel 2018)? «Mio nonno era di queste zone, mi ha fatto scoprire lui il calcio e trasmesso la passione per questo sport. Immagino sia soddisfatto da lassù nel vedere quello che sto facendo. Credo non sia un caso se sto rendendo così bene...»