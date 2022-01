Serie B, Cittadella: i granata tornano ad allenarsi in vista del Cosenza

Ritorno al lavoro per il Cittadella di mister Gorini nella giornata odierna. C'è da iniziare a preparare la gara del 15 gennaio prossimo al Tombolato contro il Cosenza, valida per il diciannovesimo turno del campionato di Serie B BKT. Come da propotollo, questa mattina il gruppo squadra dei granata si è sottoposto a tamponi molecolari di controllo prima della ripresa degli allenamenti.

Cosi come riportato dal sito ufficiale del Cittadella, "due giocatori, la cui positività era stata riscontrata durante la sosta, non si sono ancora negativizzati. Entrambi proseguono dunque il loro isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti".

Il programma degli allenamenti del Cittadella nei prossimi giorni è il seguente:

Domani - Allenamento ore 14.30

Mercoledì 05/01 - Allenamento ore 14.30

Giovedì 06/01 - Allenamento ore 14.30

Venerdì 07/01 - Allenamento ore 14.30

Sabato 08/01 - Allenamento ore 14.30

Domenica 09/01 - Riposo

Lunedì 10/01 - Allenamento ore 14.30