Serie B, Cittadella: la marcia di avvicinamento della ripresa dei granata verso il Cosenza

Dopo il riposo di domenica, ecco la ripresa degli allenamenti per il Cittadella di mister Gorini. Oggi nel pomeriggio il gruppo squadra del Cittadella si è ritrovato dopo la vaccinazione con la somministrazione della 3ª dose (dose booster) anti SARS-COV-2 nella giornata di sabato presso il centro vaccinale locale situato in via Angelo Gabrielli. Come segnalato nella nota ufficiale della squadra granata "l'A.S. Cittadella desidera ringraziare l’Azienda ULSS 6 Euganea e tutto il personale sanitario che ha seguito la squadra durante la somministrazione del vaccino.

Questo il programma degli allenamenti granata in vista della gara di sabato prossimo al Tombolato contro il Cosenza:

Lunedì 10/01 - Allenamento ore 14.30

Martedì 11/01 - Allenamento ore 14.30

Mercoledì 12/01 - Allenamento ore 10.30 e 14.30

Giovedì 13/01 - Allenamento ore 14.30

Venerdì 14/01 - Allenamento ore 10.30

Sabato 15/01 - CITTADELLA – COSENZA

19ª giornata, Stadio Tombolato ore 14.00

Domenica 16/01 - Riposo