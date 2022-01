Serie B, Cittadella: 3 negativizzati, oggi la ripresa verso Vicenza

Ottime notizie per il Cittadella, con tre granata negativizzati dopo il giro di tamponi di ieri e sono solo 2 giocatori positivi e in isolamente domiciliare. Nel frattempo la squadra ha ripreso oggi pomeriggio il programma degli allenamenti per preparare al meglio la gara di domenica 23 gennaio 2022 alle ore 16:15 e valevole per la 20°giornata del campionato di serie B BKT.

Questo il calendario delle sessioni della settimana, con domani una doppia seduta per gli uomini diretti da mister Gorini:

Mercoledì 19/01, Allenamento ore 10.30 e 14.30

Giovedì 20/01, Allenamento ore 14.30

Venerdì 21/01, Allenamento ore 14.30

Sabato 22/01, Rifinitura ore 10.30

Domenica 23/01, L.R. VICENZA – CITTADELLA ( 20ª giornata, Stadio Menti ore 16.15)