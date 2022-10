Serie B, Cittadella: Romano Perticone "Siamo stati solidi nelle ultime gare"

La certezza del Cittadella, in campo e fuori, ha un nome e un cognome: Romano Perticone. Anche contro la Spal, il centrale difensivo di Gorini ha sfoderato una prestazione implacabile, annullando La Mantia e Moncini. Un bella risposta per uno dei giocatori più esperti di questo Cittadella che in queste ultime due settimane ha ritrovato una bella solidità difensiva. Queste le dichiarazioni di Perticone all'indomani della gara del Tombolato con la Spal:

"È stata una prova anche per me e sono contento di aver tenuto i 90 minuti. Per questo devo ringraziare i miei compagni, l’allenatore e tutto l’ambiente. Avevo avuto qualche problema fisico e ho dovuto recuperare la condizione. Mi hanno aspettato e io ho cercato di rispondere 'presente'. Diciamo che conosco la cultura che c’è al Cittadella: quando ci sono tre partite in una settimana in genere l’allenatore ruota un po’ tutti. Quindi se non fosse toccato con la Spal mi sarei immaginato di giocare col Torino in Coppa Italia domani sera o magari domenica a Palermo. Dopo l'espulsione abbiamo dovuto interpretare diversamente la partita, ma secondo me abbiamo dato una dimostrazione di maturità, perché non era scontato riuscire a cambiare modulo e atteggiamento in corso d’opera. Anche con un uomo in meno abbiamo avuto le occasioni per fare male alla Spal. Non è banale. L’aggressività non è sinonimo di fallosità. Se i tempi degli interventi sono corretti, non si fa fallo. Prendete la mia ammonizione: abbiamo perso un pallone che non dovevamo perdere e io sono stato costretto al fallo per fermare un’azione potenzialmente pericolosa. Ma se le uscite sono aggressive ma fatte bene, allora il discorso cambia. E vi dico di più: a me piace tantissimo il nostro modo di giocare. È stato un gesto assolutamente volontario, avevate dei dubbi? Ho visto Mirko e l’ho lanciato. A parte le battute, da difensore dico che la cosa più importante che ho fatto è stata non abboccare alla finta di La Mantia. Di Antonucci dico invece che è in un momento assolutamente fantastico, e si vede. Poi le reti si fanno e si sbagliano: io, di gol come il suo, non ne ho mai sbagliati, ma semplicemente perché non sono mai arrivato a procurarmi un’occasione così. A me ha sorpreso in positivo nella fase di costruzione: in pochi giorni mister De Rossi ha già dato la sua impronta, cercando un’occupazione del campo differente. E noi siamo stati bravi, perché loro di tiri in porta non ne hanno fatti: vuol dire che siamo stati solidi. Una solidità che già avevamo fatto vedere a Brescia e che dovremo cercare di mantenere. La maglia a De Rossi alla fine? La mia era solo una battuta. Però prima di entrare in campo ci siamo incrociati ed è venuto a salutarmi lui, dicendomi “Ciao Perti”. Si ricordava ancora che, dopo una partita di diversi anni fa, quando io ero al Livorno e lui ovviamente alla Roma, noi due eravamo stati precettati per un antidoping che non finiva più. Mi ha fatto molto piacere."