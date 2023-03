Serie B, Cittadella: Romano Perticone "Stiamo focalizzati sul nostro percorso virtuoso senza guardare la classifica"

In una notte climaticamente difficile, il migliore in campo è stato ancora una volta lui, Romano Perticone. Un muro su cui si sono infrante le speranze di successo del Brescia nel turno infrasettimanale al Tombolato. Highlander, vero centro euclideo difensivo della squadra di Gorini al terzo clean sheet nelle ultime quattro gare casalinghe, con lui in campo, nel girone di ritorno. Ecco le dichiarazioni di Perticone:

Contro il Brescia gara da gladiatori. È stata una partita dura. Abbiamo affrontato una squadra solo nei numeri in difficoltà. Per atteggiamento ha fatto cose importanti, con interpreti di qualità. L'aspetto positivo è non aver preso gol ed avere mosso la classifica, facendo una buona prestazione.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Credo nella mentalità del gruppo. Il nostro credo è lavorare tutti i giorni senza mai farci condizionare dagli episodi. Positivi o negativi poco importa. Dobbiamo stare focalizzati sul nostro percorso, che al momento mi sento di dire è virtuoso. Continuiamo a lavorare come stiamo facendo, senza guardare la classifica. Solo così possiamo crescere.

Un vero highlander in mezzo alla difesa. Il narcisismo ti direbbe di si, ma la verità è che finita la partita contro il Brescia mi sono sentito più vicino a mia madre 73enne, che un vero highlander. Alla mia età devo utilizzare molto di più la testa. I dolori e il campo pesante sono sfide al limite. Riuscirle a superare, per me siginifica sentirsi forte e dire 'ok, ci sono, posso andare avanti", con annessa aumento dell'autostima. Però posso dire una cosa? Dopo gare simili, la fatica è veramente tanta!

I consigli a Pavan nel nuovo ruolo. Anche qui vorrei dire 'segui i miei consigli', ma la realtà è che le due prestazioni precedenti sono merito suo. È un ragazzo eccezionale ed è una persona che per il Cittadella ci mette l'anima. Pavan quando gioca è contento e positivo, quando non gioca è contento e positivo, quando gioca in difesa è contento e positivo. Come tanti altri in rosa è molto importante nel gruppo. Sono stato il primo a dire che può giocare in difesa. Quando Del Fabro ha avuto l'influenza prima della Reggina, dentro di me sentivo che c'erano pochi dubbi. Pavan sa fare tutto, anche rompere le balle! (ride ndr.)

La gara di Pisa la svolta di un girone di ritorno da 15 punti in 8 partite. Nel girone di ritorno cosa è cambiato? Sono arrivati ragazzi umili, seri, rispettosi, positivi che hanno ricompattato il gruppo e ci hanno permesso di lavorare nella maniera corretta. Quello che contraddistingue il Cittadella sono l'umiltà, il lavoro e la dedizione. Sono il nostro DNA, insieme allo spirito battagliero. Quest'ultimo aspetto lo dovremo mettere in campo fino a fine maggio. Non ci sono altri segreti. La lotta è dura, ma vedo che teniamo botta tutti quanti e lo spirito è quello giusto.