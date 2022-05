Serie B, Cittadella: Romano Perticone "Qui sto bene, vedremo cosa succedere"

Romano Perticone, leader del Cittadella, quando parla non è mai banale. Ecco le sue dichiaraizoni sulla stagione granata e sul suo futuro a Padova Oggi:

"Quest'anno abbiamo la consapevolezza di aver fatto un buon campionato. Ho letto le parole di Marchetti e sono d'accordo: in questo Cittadella c'era grande potenziale, che ci è venuto a mancare per gli infortuni e questioni extra campo. Ci siamo ritrovati azzoppati in questo cammino. Riflettendo su questa stagione, prima si sta male, poi benissimo dal punto di vista relazionale. Questa squadra mi ha dato grandi gratificazioni a livello umano. Abbiamo creato un gruppo, che sarà la base del futuro del Cittadella. Dobbiamo ragionare sul perché non abbiamo raggiunto certi obiettivi. L'analisi è abbastanza semplice, ma dobbiamo metterci tutti in gioco. Abbiamo vinto a Lecce, giocato contro il Monza alla pari. Questo è alla luce del sole. Allo stesso tempo se vogliamo mantenere la nostra anima e la nostra dimensione, dobbiamo dire che il Cittadella quest'anno ha fallito il suo obiettivo. Non per responsabilità proprie, ma l'anno prossimo ci deve essere voglia di rivalsa per ripartire e riprovare ad essere speciali. Quanto fatto dal Cittadella in questi anni, incluso questo, è sempre incredibile. Dobbiamo tornare a fare qualcosa di straordinario. Io non capisco i malumori della tifoseria. Forse il Cittadella ha abituato molto bene i suoi supporter. Quest'anno il Cittadella si è spesso fatto male da solo, vedi la gara di ritorno con il Monza. Per il Cittadella l'obiettivo di base è sempre mantenere la categoria. 52 punti sono tanti, tenendo conto che l'allenatore era alla sua prima esperienza. Su Gorini voglio spendere una parola: una parola tanto onesta, forse fin troppo. Soprattutto nelle dichiarazioni. Si è preso sempre tante responsabilità innanzi ai giornalisti e questo l'abbiamo apprezzato tutti in squadra. Questa squadra è destinata andare in A, sono convinto. Se continuerà a lavorare in questa maniera, in A ci arriva. Tutti dobbiamo capire che bisogna fare qualche cosa in più per tornare ai playoff l'anno prossimo. Non so cosa farò da grande. Sono in scadenza di contratto, vedremo, qui sto bene, è come se fossi tra amici.”