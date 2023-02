Serie B, Cittadella: avviato il processo di sospensione dalla prima squadra granata per Santiago Visentin

Come riportato dalla nota ufficiale del Cittadella, Santiago Visentin è stato sospeso dalla prima squadra granata. Di seguito il comunicato della società presieduta da Andrea Gabrielli: “A.S. Cittadella srl, tenuto conto della gravità del comportamento ascritto al tesserato, Santiago Visentin, intende avviare l’iter volto alla sospensione dell’attività sportiva del giocatore dal club. La società, pur ben sapendo che vale la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva e augurandosi che il calciatore possa dimostrare la propria estraneità ai fatti addebitati nei prossimi gradi di giudizio, ritiene confliggenti con i principi che fondano l’ordinamento sportivo e i valori che da sempre la società rappresenta le accuse mosse in primo grado a carico del proprio tesserato."

Un comunicato prevedibile e inevitabile. Nella giornata odierna il difensore argentino, pur presente al centro di allenamento adiacente al Tombolato, non si è allenato con i compagni. Ricordiamo che il difensore argentino, oltre ad essere imputato a Verona, si trova sotto processo anche a Belluno per un altro stupro di gruppo, che sarebbe avvenuto nell'agosto 2020.

Il Cittadella, dopo attenta riflessione, ha sposato la linea della fermezza per Visentin. Esattamente come Luparense e Dolomiti Bellunesi, squadre militanti in Serie D girone C, che avevano sospeso due delle persone condannate già nella giornata di ieri, rispettivamente Stefano Cesarotto e Daniel Onescu. Di avviso diverso la Virtus Verona, che nei confronti del suo tesserato Manfrin ha deciso di attendere i prossimi due gradi di giudizio scegliendo la via garantista.