Serie B, Cittadella: Santiago Visentin "Nel girone di ritorno cresceremo"

La sorpresa di queste prime 13 giornate in casa Cittadella ha un nome e un cognome: Santiago Visentin. Partito in fondo alle gerarchie di inizio stagione di mister Gorini, l'ex difensore del Crotone dalla gara con la Spal ha saputo conquistarsi la titolarità a furia di ottime prestazioni e tempismo perfetto in fase difensiva. Queste le sue dichiarazioni prima dell'allenamento odierno:



"Peccato per la sconfitta di Parma: prima di quella partita venivamo da cinque risultati utili di fila. Avevamo trovato una nostra solidità generale, nelle ultime giornate abbiamo subito veramente poche occasioni e non incassavamo gol da quattro incontri. Da difensore spiace ancora di più, perché per noi mantenere la porta inviolata conta particolarmente. Col Parma abbiamo commesso errori che contro squadre di quel livello non puoi permetterti. La prossima sfida con il Cosenza? Quelli in palio saranno punti pesanti. C’è da migliorare, e lo sappiamo: abbiamo passato alcuni periodi difficili, ma abbiamo fatto vedere pure cosa positive, e anche questo va tenuto a mente. Sono convinto che il Cittadella possa crescere nel girone di ritorno. L'attaccante più pericoloso che ho affrontato? Non ho dubbi, Caso quest'anno al Frosinone e la scorsa stagione a Cosenza."