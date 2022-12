Serie B, Cittadella: Simone Branca "Se evitiamo disattenzioni, le vittorie torneranno"

Il ritorno del capitano. Contro il Cosenza, il rientro di Simone Branca è stata una delle poche buone notizie della domenica pomeriggio del Tombolato. Un punto che sa di beffa, come riconosce il numero 23 granata: "Il pareggio con il Cosenza? Spiace per il risultato, perché tenevamo tantissimo a tornare ai tre punti davanti al nostro pubblico, e credo che li avremmo meritati. In questo periodo ho avuto spesso modo di osservare la squadra da spettatore e l’impressione che ho è che a volte caliamo di attenzione, pagandone le conseguenze. Se andate a rivedere un po’ tutti gli ultimi gol che abbiamo subito, siamo noi a commettere errori di cui gli avversari approfittano con cinismo, ma sono convinto che se riusciamo a evitare quelle disattenzioni, le vittorie torneranno. Il Genoa? Indipendentemente dal nome dell’avversario noi andiamo sempre in campo per fare la nostra partita, giocando a viso aperto. Il Genoa non sta attraversando un grande momento e noi dovremo provare ad approfittarne: cominciamo un periodo ricco di impegni, anche infrasettimanali, e iniziarlo bene sarebbe importante anche per il morale"