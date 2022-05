Serie B, Cittadella: Simone Branca "Ho lavorato tanto per questo premio"

Calciatore dell'anno per i tifosi, capitano del Cittadella post Adorni. A livello personale per Simone Branca è stata una stagione da ricordare. La mezz'ala sinistra granata è risultato tra i più presenti e continui, oltre a rappresentare un punto di riferimento nello spogliatoio, insieme agli esperti Benedetti, Perticone e Pavan. Queste le sue dichiarazioni.

Giocatore granata dell'anno, che significato ha per te questo premio? Mi fa un immenso piacere, perchè vuole dire che sono un giocatore importante per questa squadra e un punto di riferimento per i miei compagni. Vecchi e nuovi. Ho lavorato tanto per arrivare fino a questo punto e posso solo essere molto felice. Per il resto c'è dispiacere per come è andata questa stagione.

Ancora deluso per i mancati playoff? È ancora un po' brutto. Ad inizio anno partiamo sempre con l'idea di salvarci, ma poi quando sei lì a giocarti i playoff, vedi che ci puoi stare e alla fine non li conquisti per aver sbagliato un paio di partite, il rammarico c'è. Con qualche punto in più entravamo noi ai playoff al posto del Perugia. Sono andato a vedere Monza-Pisa, con il gol al 93' di Berra, ed è la dimostrazione che sono partite con una storia a sé rispetto rispetto al campionato. Mi viene in mente quando abbiamo eliminato lo Spezia nel 2018. Le motivazioni si moltiplicano perché senti la Serie A vicina e le forze aumentano.

Lecce e Cremonese in A, se lo meritano? Si, perché entrambe hanno dimostrato di essere le più forti. I leccesi hanno giocatori importanti e sono contento per Gargiulo che ha vinto il campionato. La Cremonese con Pecchia ha proseguito il lavoro dello scorso anno, immettendo delle idee l'anno scorso e raccogliendo i frutti in quest'annata.

Un Cittadella che ha dimostrato di essere all'altezza di queste squadre. Abbiamo vinto in casa del Lecce, al Tombolato con il Pisa, contro le grandi abbiamo sempre fatto bene. C'è ancora più dispiacere nel non esserci nei playoff.

Si sono gettate le basi per un futuro ricco di ottimismo? Vedremo le scelte del direttore Marchetti, ma a livello di gruppo c'è stata molta disponibilità. Era il primo di mister Gorini e ci siamo sempre impegnati fino all'ultimo giorno. Abbiamo fatto le cose per bene e posso essere solo contento di quanto abbiamo fatto. Ora c'è da ripartire con il piglio giusto e con un gruppo solido come quello di quest'anno.

C'è bisogno solo di piccoli accorgimenti per rinforzare questa squadra? Credo di si, il direttore Marchetti è sempre molto preparato in questo senso. Pescherà qualche giocatore che reputa importante e che ha bisogno di una chance in B per rinforzarci. Noi cercheremo di aiutare i nuovi arrivati su come si sta a Cittadella e che cosa rappresenta la maglia granata.

Per te cosa rappresenta Cittadella? Una famiglia. Può apparire scontato, ma quando ci sei dentro è proprio così. È come se avessi sempre giocato qui. Dai magazzinieri a chi ti lava le magliette, anche nei momenti duri, ti fanno sentire come se fossi a casa con mamma e papà. E poi il mister, il direttore, tutti sono aperti al dialogo e sanno venirti incontro se ci sono problemi. Per me vestire questa maglia significa tanto, perché mi fanno sentire tutti importante. Sono tra persone vere, che ti dicono sempre le cose come stanno.

Dopo Iori e Adorni, sei stato spesso il capitano della squadra. Una bella responsabilità. Vero, non l'ho mai fatto in carriera. Devo ancora capire come approcciarmi, a volte, con i miei compagni. Con il tempo mi verrà naturale, cerco di essere un esempio sul campo, con i fatti, piuttosto che con le parole. Se mi daranno la possibilità di farlo, sarò felice di migliorare con l'esperienza.

E il rapporto con i direttori di gara? Dipende. Alcuni sono pronti al dialogo, mentre altri aggrediscono verbalmente, sono un po' inavvicinabili, un po' sulle loro.

Ora le vacanze. Penso starò qua o andrò a Jesolo. Con i bimbi piccoli muoversi talvolta è complicato. Quando saranno più grandi pianificherò qualche viaggio.