Cittadella, Simone Branca: «Dopo la Samp ci compatteremo e ripartiremo più forte di prima»

L'assist a Pandolfi e una prestazione da capitano vero quella di Simone Branca, nel giorno del record di spettatori stagionali al Tombolato. Anche se contro la Sampdoria è maturata una sconfitta tutto sommato episodica, il leader granata cerca di mantenere il sangue freddo necessario per gestire il momento della squadra: «Contro i doriani non siamo mai andati in difficoltà», commenta il 23 del Citta. «Abbiamo sempre avuto sensazioni positive sul campo, ma poi ti ritrovi a perdere per dei dettagli. Il primo gol lo devo ancora rivedere, anche se Giordano devo riconoscere che è stato bravo, mentre sulla seconda rete abbiamo perso la marcatura. I dettagli hanno fatto la differenza, non possiamo perdere una gara dominata come questa. Dispiace tornare a casa a 0 punti, anche perché nel finale con Maistrello meritavamo il pareggio. Meglio rivolgere già la testa al Brescia».

A proposito di Brescia, la vostra del rete vantaggio contro la Samp sembrava il remake del gol di Roberto Baggio con la maglia bresciana contro la Juventus il 1 aprile 2001. Il tuo lancio ha ricordato moltissimo quello di Pirlo in quell'occasione... «È stato un bel assist, ma la soddisfazione resta lì, perché non è servito per vincere. Mi spiace per questa sconfitta, ma ci ricompatteremo e ripartiremo più forte di prima».

Quali sono le corde da toccare con la squadra dopo due sconfitte di fila? «Le corde da toccare sono quelle di essere ancora più compatti come ho già detto. Facile essere tutti felici quando si vince, ma è quando si perde che si vedono le persone e gli uomini. Dobbiamo ricompattarci, aiutarci con ancora più voglia e forza, mantenendo la fame vista contro la Sampdoria e al tempo stesso mettendo via questa sconfitta perché sabato c'è già il Brescia».

Tombolato da brividi nel pre gara, vero? «È stato emozionante vederlo così pieno. Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto, siamo orgogliosi di loro. Li invito ad essere sempre numerosi come contro la Sampdoria, perché il loro sostegno è molto importante».