Serie B, Cittadella: Simone Branca "Non andare ai playoff fa male"

Ci mette la faccia, come ha sempre fatto in questi anni. Simone Branca, l'uomo che ha raccolto l'eredità di Adorni come capitano del Cittadella, è ancora scosso dopo la debacle casalinga con l'Alessandria. Ecco le sue dichiarazioni:

"A questo Cittadella manca fare gol. Contro l'Alessandria abbiamo giocato solo gli ultimi venti minuti e dire che ci giocavamo qualcosa di importante. Ad inizio anno tutti si pongono degli obiettivi e noi come gruppo avevamo in testa i playoff. Non raggiungerlo, ad oggi, fa male. Collettivamente, ma anche personalmente. Da quando sono qui ho sempre fatto i playoff e ora c'è solo un grande dispiacere. So che gruppo di uomini siamo e fa male. Non arrivarci è una grande delusione.

"La testa è fondamentale nel calcio. Durante la stagione abbiamo perso due attaccanti, ma avevamo i giocatori per supplire a queste assenze. Tutti giocatori pronti all'uso. Non so cosa ci sia capitato in queste ultime partite. Con il Como penso avessimo fatto una grande prestazione, ma contro l'Alessandria non l'abbiamo fatta. Nel primo tempo abbiamo fatto malissimo e giocato solo nella ripresa, specialmente negli ultimi 20 minuti, dove abbiamo creato 5-6 palle gol. Facendo così non è bastato e ora dobbiamo finire con dignità il campionato. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma con il grande rammarico di non raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Anche parlane adesso fa male."

"I nuovi arrivati e i giovani sono tutta gente ambiziosa, credo che la pressione da parte dell'ambiente non ci fosse. Arrivati a questo punto del campionato credo che bisogna giocare con più spensieratezza e cercare di ottenere il massimo in ogni gara. Siamo dispiaciuti e so che non siamo quelli visti nel primo tempo contro l'Alessandria. Termineremo il campionato onorando la maglia.

"La gara contro il Monza al Tombolato ci ha fatto male, inutile nasconderselo. Ci sta restarci male, ma al tempo stesso dovevamo metterla da parte subito. Per arrivare in fondo e cercare di arrivare all'obiettivo serviva fare così. Un'altra gara che forse ci ha un po' abbattuto è stata la Ternana. Dopo il pareggio al 90', perdere così al 92' ci ha fatto male. Durante l'anno abbiamo avuto tante gare del genere, dove abbiamo perso punti malamente. Ora dobbiamo guardare avanti e chiudere con dignità il campionato."

"Tounkara ed Okwonkwo ci sono mancati, è inutile negarlo. Ci hanno dato tanto in momenti diversi della stagione. Okwonkwo all'inizio è stata la rivelazione del campionato, nemmeno io me l'aspettavo così. Tounkara ci stava aiutando tanto tra febbraio e marzo, ma ripeto alle loro spalle c'era gente pronta a darci una mano. Senza di loro abbiamo fatto più fatica a segnare, questo è indubbio."

"Questa volta il mister non ha responsabilità, ma dobbiamo prenderci noi la colpa come squadra. Quando vai in campo e fai un primo tempo del genere siamo noi per primi a farci due domande. Non mi sento di dare la colpa al mister, ma dobbiamo fare un'esame di coscienza noi come squadra. Sappiamo di aver fatto una partita non buona nel primo tempo e siamo stati noi stessi solo nel finale. Dobbiamo mettere questa leggerezza, quella vista nel finale, nelle prossime partite. Poi tireremo le somme."

"Fa male osservare le altre giocarsi i playoff. Se sto a pensare che giocando e facendo punti con l'Alessandria poi avevamo lo scontro diretto con l'Ascoli, poi con il Brescia, mi viene male. L'obiettivo era raggiungere i playoff ed eravamo lì. Ad oggi dobbiamo guardare la realtà, siamo fuori dai playoff."