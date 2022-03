Serie B, Cittadella: Simone Branca "Parma, gara che può rimetterci nel binario giusto"

Il capitano quando serve è presente. Simone Branca è fatto così. Uno da sempre al posto giusto nel momento giusto. Il suo rientro in campo si è fatto sentire, se è vero che il Cittadella ha raccolto 4 punti nelle ultime 3 partite, ma forse sarebbero potuti essere molto di più con un pizzico di attenzione maggiore tra Spal e Monza. Proprio come osserva il capitano granata, non prima di aver analizzato il brutto infortunio accorso a Tounkara.

"Tounkara dovrà stare fermo per un bel po', si parla di un distaccamento del tendine. Mi ricordo che era successa una cosa simile a Rizzo e anche lui era stato fermo tanto. Dal campo non sembrava a caldo un infortunio così grave, ma quando ha chiamato la barella ci siamo preoccupati. Lui non è uno che finge. Contro il Monza all'andata aveva giocato con il cranio in condizioni complesse. Il Monza non gli porta bene, ma cercheremo di stargli vicino. Ora la coperta è un po' corta in attacco ma penso che Tavernelli, Beretta, Baldini, Lores Varela ed Antonucci possano darci una grande mano. Siamo un gruppo unito e chiunque scende in campo, dà sempre il meglio. Ci mancheranno Tounkara ed Okwonkwo, ma abbiamo altri giocatori pronti per sostituirli. Tavernelli va servito in maniera diversa, vero, ma abbiamo ancora Beretta che tiene palla come Tounkara, vedremo come andranno le cose. Spiace per Tounkara, ho parlato anche con Okwonkwo mi ha detto che dovrebbe fare mercoledì o giovedì le controanalisi. L'unica cosa che mi sento di dire è speriamo in bene."

Rabbia sbollita post Monza? "Brucia ancora un po' la gara contro il Monza. Per come si era messa la partita, per l'importanza che avrebbe avuto conquistare quei tre punti e riagganciarci proprio al Monza, restando in zona playoff. Brucia perché poteva finire in pareggio e nessuno avrebbe avuto nulla da ridire, anche se con la doppia inferiorità numerica in nostro favore dobbiamo fare gol. In qualche modo dobbiamo essere più cinici e sfruttare le occasioni che abbiamo per vincere la partita. Ripeto, in 11 contro 9 non si può non vincere la partita. La frenesia non dovevamo averla perché avevamo mezz'ora a disposizione per vincere la gara. Loro erano tutti chiusi in mezzo, quindi era difficile trovare varchi in quelle zone. Dovevamo andare sulle fascie e mettere cross, per chiudere l'azione. Abbiamo messo tanti cross, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Poi Di Gregorio all'ultimo su Antonucci ha fatto un mezzo miracolo e stiamo parlando di una partita che scotta parecchio. Dobbiamo mettercela via, perchè venerdì c'è già il Parma e può essere una gara che ci rimette sul binario giusto."

All'andata con il Parma tante occasioni per il Cittadella, ma alla fine arrivò una sconfitta interna: "Il Parma è molto forte, con giocatori veramente di qualità. Sembra sempre lì per decollare e poi non trova continuità. Dovremo stare attenti, curando tutti i dettagli, perché su quest'ultimi si decidono le gare contro squadre del genere e fanno la differenza. Con gente come Vazquez, Tutino e Simy non puoi sbagliare una virgola che rischi di essere punito. Per cercare di portare a casa la vittoria servirà iper-attenzione. Questi tre punti possono essere fondamentali per rimanere in zona playoff. Lo reputo uno scontro diretto, perché loro sono costruiti per vincere. Affermarci al Tardini sarebbe una grande dimostrazione di quanto valiamo, di autostima, per rimetterci sulla retta inaugurata a Lecce e proseguita a Frosinone. Perdere con il Monza fa male, ma non dimentichiamoci la strada che avevavamo intrapreso nelle gare precedenti."

Gol sui calci da fermo, un problema da risolvere: "Infatti sono cose che capitano a tutti i livelli. Può succedere anche a noi. Magari su corner soffriamo e dobbiamo stare più attenti. Serve equilibrio: così come quando vinciamo, ci proiettiamo verso la sfida successiva, dobbiamo fare lo stesso anche ora, resettando Monza e ripartendo più forti di prima, consapevoli del nostro valore."

Chi è il capitano del Cittadella ora? "Il capitano, per anzianità ed esperienza, è Perticone. Poi io piano piano sto rubando un po' di segreti appresi da lui e prima ancora da Manuel Iori. Cerco di trasmettere le mie conoscenze ai compagni in campo. Rispetto a Perticone parlo un po' di meno e in campo "meno un po' di più" e mi faccio sentire con tackle o la corsa. Perticone è più bravo con la voce. A Cittadella mi sento parte di questo progetto e mi fa molto piacere fare il capitano per la gente e per Cittadella. Sono contento e molto onorato. Sto facendo qualcosa di buono e devo continuare su questa strada."